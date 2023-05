Dina Boluarte afirma que no guardará silencio durante su presentación en la Fiscalía

Judiciales La presidenta se presentará ante la Fiscalía el próximo 6 de junio

La presidenta de la república, Dina Boluarte, se pronunció respecto a la reprogramación de su audiencia ante la Fiscalía, a pedido de su defensa, para responder por las muertes de manifestantes durante las protestas que iniciaron a mediados de diciembre del 2022.

En una rueda de prensa realizada hoy,viernes, la mandataria señaló que responderá todas las preguntas que le formule la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que no se acogerá a su derecho a guardar silencio.

"Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. No me voy a acoger a ese derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad, qué pasó con los fallecidos en esas marchas violentas de protesta es Dina Boluarte", sostuvo.

"Voy a acudir y voy a contestar cada una de las preguntas”, subrayó.

Investigaciones vinculadas a las protestas

Por otro lado, en la conferencia, la presidenta fue consultada por un reciente reportaje del semanario "Hildebrandt en sus Trece" que reveló un documento policial, suscrito por el mayor PNP Marco Antonio Bellido, asesor jurídico de la X Macro Región Policial de Puno, en el que señalaba que el pedido de información de la Fiscalía sobre la acción policial en las protestas en Juliaca resultaba "improcedente" por tratarse de información clasificada de carácter secreto.

En ese sentido, la mandataria pidió que se trate "con sumo respeto" a los deudos de las protestas y dejar que el Ministerio Público "haga su trabajo".

"El tema de los fallecidos, y aquí yo me quiero dirigir a toda la prensa en general (…), creo que es con sumo respeto que debemos mirar las investigaciones", indicó.

"Las especulaciones que algún medio escrito pudiera haber dicho, creo que los deudos de los fallecidos no se merecen. Dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo de investigación en su autonomía, sus funciones", añadió.

Además, dijo que el Ejecutivo dará "todas las facilidades" en las investigaciones y que ya se ha "transferido un incremento de presupuesto para que puedan agilizar y poder trabajar en ese término de investigación".

A su vez, el ministro del Interior, Vicente Romero, ante la misma pregunta, dijo que hay "documentos de carácter secreto" que serán entregados "a la autoridad judicial".

"Las FF.AA. y la PNP manejan documentos de carácter secreto y reservado y cuando es un documento secreto va de persona a persona. Si en algún momento, la autoridad judicial lo tiene que solicitar, obviamente, será así. Pero tenemos que respetar lo que dice la Constitución", precisó

"Las FF.AA. y la PNP se rigen por sus leyes y reglamentos. Tenemos que respetar los espacios de cada institución", agregó.

Cuando se le consultó por las disposiciones que el Ejecutivo habría dado a la Policía para actuar ante las protestas, la mandataria solo atinó a decir: "Ya respondí".