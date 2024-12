Presidencia niega que normas firmadas por Dina Boluarte hayan sido falsificadas: "Esas afirmaciones carecen de fundamento"

El Ejecutivo publicó un comunicado para asegurar que los documentos que llevan la rúbrica de la mandataria durante el 26 de junio y 10 de julio del año pasado son legítimos, por lo que niegan algún hecho fraudulento.

El Gobierno rechazó este domingo cualquier insinuación o acusación de que las normas firmadas por la presidenta Dina Boluarte hayan sido adulteradas durante el tiempo en que fue operada quirúrgicamente. En ese sentido, señalan que esas afirmaciones "carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar".

"Todas las normas rubricadas por la señora presidenta Boluarte son legítimas y han sido realizadas en su calidad de jefe de Estado con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido", se lee en el pronunciamiento subido a las redes sociales.

El Ejecutivo señaló que las normas suscritas en el período del 26 de junio al 10 de julio del 2023 por Dina Boluarte, cuando señala que se operó por un tema de salud, son legítimas y reiteran que quienes advierten de una presunta falsificación en las rúbricas de la mandataria "carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar el gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país".

Exige que la citen a Fiscalía

La presidenta Dina Boluarte dio el último jueves un mensaje a la Nación acompañada de su Gabinete Ministerial, en el que, entre otras cosas, exhortó a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, a citarla para dar su declaración en la investigación que se le sigue por un presunto abandono del cargo y omisión de funciones, debido a la intervención quirúrgica a la que se sometió.

“Siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial, sin embargo, ya hace bastante tiempo sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el único propósito de generar crisis en el gobierno e intentos de vacancia”, expresó.

Boluarte confirmó que se sometió a una intervención quirúrgica en junio del año pasado; sin embargo, aclaró que "no fue una intervención estética".

"Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta", señaló.

La jefa de Estado recordó que, durante ese período en las que estuvo en esa operación quirúrgica, suscribió 91 normas.

"La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta", indicó.