Morgan Quero insiste en defensa de Dina Boluarte sobre cirugía: "Ella no miente"

El ministro de Educación, Morgan Quero, insistió en defender a la mandataria Dina Boluarte y aseguró que "no tiene por qué anunciar" cuando se realiza un procedimiento quirúrgico. Además, cuando se le preguntó sobre otros procedimientos a los que se habría sometido la jefa de Estado, dijo no saber de lo que se estaba hablando.

"No se trata de esconder (el procedimiento quirúrgico). No tiene por qué decirlo. Ella no miente (...). No tiene por qué anunciar. Es una dolencia puntual, nada más. Ella salía a una actividad fuera de Lima, estaba en Tarapoto, estaba en Piura, estaba en Los Andes y no tenía capacidad respiratoria justamente porque ese problema del tabique la afectaba seriamente y tenía problemas para respirar", dijo en una entrevista para el diario El Comercio.

Por otro lado, Quero culpó a los medios de la baja popularidad de Boluarte al indicar que existe desinformación y acoso en su contra. Del mismo modo, arremetió contra el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola y lo calificó de "traidor".

"Si en el ámbito mediático nacional todos los días se genera una desinformación que acosa a la presidenta, que busca rebajar la investidura presidencial, ¿qué hará la gente? El pueblo va a responder lo que se supone los medios quieren que se responda. Esa es la situación", manifestó.

"Habrá tenido una diferencia muy seria (...). Hay una deslealtad absoluta frente a lo que implican los problemas del país (...). (Es un) traidor frente a los problemas del país", añadió.

No hace mea culpa tras calificar de "ratas" a muertos en protesta: "No escuché bien la pregunta"

Lejos de reconocer su error, Morgan Quero insistió en que "no escuchó bien la pregunta" cuando calificó de "ratas" a los muertos durante las protestas contra Dina Boluarte. Asimismo, ratificó su voluntad de instaurar la pena de muerte en el país y retirarse del Pacto de San José.

"Son personas que no está bien de la cabeza y, por lo tanto, tienen un problema en relación con su propia condición humana. Es una expresión coloquial que se puede utilizar. Tenemos que sensibilizar a la opinión pública en torno a un debate y a la necesidad de ampliar los ámbitos de sanción frente a estos hechos abominables", señaló.

"Hemos asistido, en el caso de esta niña de Villa María del Triunfo, a un doble crimen: una violación y un asesinato, algo totalmente execrable. No podemos seguir así. La expresión que dije era referida a los violadores, no a los peruanos muertos durante la protesta. El problema es que yo no escuché bien la pregunta", añadió.

"El Perú es un país soberano. ¿No podemos nosotros generar una dinámica a través de algún mecanismo de consulta, como ha mencionado el ministro de Justicia, Eduardo Arana? (La adscripción a los convenios internacionales) se puede discutir. Hay muchos países donde existe la pena de muerte", culminó.