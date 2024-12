Dina Boluarte: "Fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte confirmó que se sometió a una intervención quirúrgica en junio del año pasado; sin embargo, aclaró que "no fue una intervención estética".

"Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta", señaló.

Tras insistir en que esta intervención no le generó ningún tipo de incapacidad para ejercer su función, la jefa de Estado recordó que, durante ese periodo, suscribió 91 normas.

"La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta", indicó.

Asimismo, la mandataria apuntó que cuando el Ministerio Público "se digne" en citarla por la investigación que le abrió por presunto abandono del cargo, renunciará "voluntariamente" a su derecho de la confidencialidad médica y entregará su historial médico con el que pretende demostrar su versión.

Investigación preliminar a Dina Boluarte por presunto abandono del cargo

A inicios de diciembre, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por no informar al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre un procedimiento quirúrgico al que se sometió en 2023.

Así lo señalaron mediante un comunicado compartido en las redes del Ministerio Público en el que precisan que la investigación se realiza a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales contra Dina Boluarte, en su condición de presidenta.

Las pesquisas contra la mandataria se realizan por la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales, y/o alternativamente abandono de cargo.

Desde Fiscalía indicaron que estos hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, por una intervención quirúrgica a la que se sometió.

Declaraciones de Alberto Otárola

Esta medida se da a raíz de la declaración que dio el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en 2023, pero se mantuvo realizando las labores correspondientes al cargo.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", manifestó.

Ante la consulta del presidente de la comisión, Juan Burgos, Otárola manifestó que la mandataria le comunicó que la intervención era debido a un supuesto problema respiratorio.

"Me dijo que se iba a hacer una rinoplas... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración", indicó.

Esta declaración generó diversas reacciones en el Legislativo, donde algunos parlamentarios pidieron la vacancia de la mandataria, mientras que otros, como la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, consideró “absurdo” hablar de vacancia al señalar que se estaba haciendo “una tormenta en un vaso con agua”.