La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, ha sido incluida en la investigación por presunto lavado de activos en el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre.

Ante ello, Dina Boluarte dijo esta mañana, desde la ciudad de Ica, que en las próximas horas conversará del tema con el presidente Pedro Castillo y recalcó que no cometió ningún acto ilícito.

"Conforme vaya avanzando la investigación, la Fiscalía nos va a retirar del proceso, porque no tiene pies ni cabeza", expresó.



Asimismo, dijo que la cuenta mancomunada que abrió con Braulio Grajeda recaudó unos 15 mil soles tras el aporte de 104 personas. "No veo por ningún lado lavado de activos, porque para hablar de lavado hay que corroborar varios elementos. En el momento que pasamos a la segunda vuelta, los tambores gritaron vacancia presidencial, espero que esa línea no esté siguiendo esta investigación donde nos quieren involucrar a dos personas inocentes. Espero que detrás de esto no haya interés político", dijo.

Fue un acto solidario

Hace unos meses, Boluarte ya se había pronunciado sobre el tema, a través de un comunicado en el que aclara la gestión que hizo como secretaria de Economía del partido político Perú Libre.

"En noviembre de 2020, el secretario general del partido Vladimir Cerrón solicitó la colaboración económica de los militantes para el pago de su reparación civil ascendente a 850 mil soles. Ante este pedido el Comité Ejecutivo Regional de Lima de Perú Libre acordó apoyó solidariamente ese requerimiento para lo cual se debía abrir una cuenta bancaria", explicó.

Asimismo, corroboró que a través de WhatsApp se difundieron las cuentas bancarias para solicitar la "colaboración voluntaria" y dicha recaudación "se transfirió a la cuenta indicada por el secretario general".

Boluarte precisó que la cuenta se cerró el 6 de enero de 2021 y rechazó tajantemente las interpretaciones que la asocien al caso Los Dinámicos del Centro.

"El aporte de 104 aportante que actuaron transparente y voluntariamente, así como la utilización de mi nombre en estrategias desinformativas que intentarían dañar mi imagen. Lo único que hubo es un acto de solidaridad", recalcó.





