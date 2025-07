Edwin Oviedo tras ser absuelto por caso de homicidio: "Los jueces determinaron que esa investigación se hizo de manera pésima"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, anunció la presentación de su libro 'El Caso Oviedo, la verdadera historia' el próximo 1 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima). En diálogo con RPP, adelantó que el libro trata sobre el caso 'Los Wachiturros de Tumán' y su gestión en la FPF.

"Estoy contando la verdadera historia del caso Oviedo, donde me permite haber luchado muchos años para poder demostrar mi inocencia ante el Poder Judicial. Y donde seis jueces valientes resolvieron declarar mi inocencia y que las acusaciones eran fabricadas. Lo importante es que en este libro estoy relatando mi biografía, donde cuento también el tema de mi etapa en la Federación Peruana de Fútbol, donde pasamos momentos inolvidables, de mucha alegría, puesto que nos clasificamos a un mundial después de 36 años", declaró en Ampliación de Noticias.

Como se recuerda, el exfiscal Juan Carrasco Millones había solicitado 26 años de cárcel a Oviedo por las muertes de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Vite; sin embargo el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo lo absolvió en última instancia el 22 de agosto del 2024, sentencia que se confirmó -por unanimidad- por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad el pasado mes de abril.

El Poder Judicial determinó, en ambas instancias, que el Ministerio Público no presentó pruebas de cargo que demuestren la culpabilidad de los acusados. Oviedo sostuvo en RPP que los jueces calificaron como "pésima" la elaboración de la acusación fiscal.

"Esas acusaciones existieron por parte del fiscal en Chiclayo [Juan Manuel Carrasco Millones]. Luego, en el Poder Judicial pude demostrar que no tenían ningún sustento. Purgué más de 500 días en la cárcel, pero seis jueces determinaron, en el Poder Judicial, que esas acusaciones no tenían sustento. Y además, no solamente al que habla, sino a todos los que nos investigaron, hemos quedado absueltos. Los jueces determinaron que esa investigación hecha por el fiscal en Chiclayo había sido de manera pésima", aseguró en Ampliación de Noticias.

Edwin Oviedo aseguró que Ricardo Gareca lo visitó en prisión mientras era procesado por el caso 'Los Wachiturros de Tumán' | Fuente: RPP

Oviedo y León XIV

Edwin Oviedo recordó su encuentro con el cardenal Robert Prevost, ahora el papa León XIV, en donde recordó haber cedido terrenos a la diócesis de Chiclayo cuando Prevost era obispo, destacando el "privilegio" de conocer al actual papa.

"Nosotros, en nuestras tierras, tenemos iglesias y tenemos capillas de la diócesis de Chiclayo. Y en un momento, conversando, me dice: '¿será posible que los terrenos pasen al nombre de la diócesis de Chiclayo?, ¿será posible que los terrenos pasen al nombre de la diócesis de Chiclayo?'. Y hicimos una juventud, lo aprobamos, y entregué el título de propiedad cuando todavía estaba como obispo de la diócesis de Chiclayo. Entregamos la propiedad por más de 8 mil metros cuadrados para que puedan seguir construyendo sus capillas y su iglesia en Pomalca. Así que para nosotros fue un privilegio luego enterarnos que es nuestro papa", recordó en RPP.

Gareca estára en la presentación del libro

Oviedo también adelantó en RPP que en la presentación de su libro contará con un invitado especial: Ricardo Gareca, el exentrenador de la selección peruana que logró la clasificación a un mundial de fútbol 36 años después.

"Fue el que siempre estuvo en los momentos más difíciles. Estuvo el profesor Gareca visitándome cuando estuve preso incluso. Entonces para mí es de verdad gratificante que me acompañe en ese momento donde estaré presentando [el libro]." comentó en Ampliación de Noticias.

La presentación se realizará en la Feria Internacional de Libro, donde también participarán el exmundialista Teófilo Cubillas y Augusto Álvarez Rodrich.