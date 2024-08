Elio Riera dice que reciente disposición del PJ por el caso Esterilizaciones Forzadas "favorece" políticamente a Fujimori

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, en diálogo con TV Perú, se pronunció sobre la reciente resolución del Poder Judicial que confirmó la devolución de la denuncia penal contra su patrocinado por el caso Esterilizaciones Forzadas para que se adecúe al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Como se sabe, este sábado se conoció una resolución del pasado 22 de julio que confirmó la orden de devolución de la denuncia penal del 11 de marzo de 2019 "y todos los actuados contenidos en el expediente principal" a la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, para que el Ministerio Público adecúe el caso al Código Procesal Penal del 2004.

Al respecto, Riera Garro consideró que esta decisión favorece políticamente a su patrocinado, considerando su interés en participar en futuras elecciones presidenciales.

"Considero que, políticamente, favorece mucho, porque demuestra plenamente que el expresidente no ha cometido ningún tipo de delito. Saludo el pronunciamiento judicial, haciendo lo correcto y respetando el principio de legalidad", aseveró.

"Seguiremos paso a paso los lineamientos que siguen para poder demostrar su inocencia. Viene finalmente el desarrollo del caso Pativilca, donde estoy seguro de que vamos a lograr el archivo como tal, en función a los últimos pronunciamientos legales", acotó.

"No se ha logrado precisar de qué manera el expresidente habría cometido el supuesto delito"

Por otro lado, Elio Riera indicó que, con su resolución, el Poder Judicial "está haciendo lo correcto", dado que, según dijo, "han existido vulneraciones a derechos fundamentales" de su patrocinado.

"No ha existido nunca la imputación necesaria; es decir, no se ha logrado precisar en ningún momento de qué manera el expresidente habría cometido o habría formado parte del supuesto hecho delictivo, motivo por el cual saludamos el pronunciamiento judicial y encontramos, finalmente, un eco a los pedidos que viene formulando la defensa", sostuvo.

"El caso Esterilizaciones Forzadas, para empezar, es un caso que está archivado, ha sido archivado más de 8 oportunidades, y Fiscalía mantiene la imputación con una teoría del caso sin decir por qué el expresidente está involucrado", resaltó.

El jurista señaló que "la Defensoría del Pueblo, durante el gobierno de Alejandro Toledo, emitió un informe por el cual se determinó que no existió este tipo de esterilizaciones forzadas y la cantidad de realidad que había sido analizada en función a un supuesto hecho delictivo era ínfima".

"No quiero decir que no se debía de investigar, digamos, 10 o 15 casos, pero eso no puede generar la convicción de que el expresidente tenía una política de planificación. Se sintió un hecho equivocado, un delito, pues el médico a cargo en ese momento debe responder conforme a ley, pero de ahí a señalar que el expresidente tuvo participación, de ninguna manera", aseveró.

Respecto a la posición de organizaciones de defensa de los derechos humanos que señala que el expresidente sí debería ser condenado por estos hechos, Riera Garro dijo respetar ese planteamiento, pero que había que acatar lo establecido por el Poder Judicial.

"Respeto cualquier tipo de posición, pero tenemos que saludar lo correcto, y lo correcto es lo que indica el Poder Judicial, y bajo eso y el principio de legalidad (nos) mantenemos", manifestó.

"Si la justicia determina de que la imputación contra el expresidente no se encuentra debidamente justificada, entonces es correcto (…) No basta decir que el expresidente fue presidente y por eso tiene que ser investigado y condenado", puntualizó.