Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Poder Judicial ordena la inhabilitación temporal del abogado Elio Riera por tres meses

Elio Riera es actual abogado de Andrés Hurtado y vocero de Alianza Para el Progreso.
Elio Riera es actual abogado de Andrés Hurtado y vocero de Alianza Para el Progreso. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El abogado recibió esta sanción porque, según se lee en la resolución, fue responsable del "quebrantamiento de deberes de veracidad" y "falsedad en sus afirmaciones" durante una audiencia judicial virtual.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Elio Riera, actual defensa legal de Andrés Hurtado y vocero de Alianza Para el Progreso, fue inhabilitado por tres meses para ejercer la abogacía por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado. 

La resolución, a la cual tuvo acceso RPP, señala que Riera es responsable del “quebrantamiento de deberes de veracidad” y “falsedad en sus afirmaciones” durante una audiencia judicial virtual en donde ejercía la defensa legal de la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera, investigada por presunto delito contra la administración pública. 

El juez Walther Huayllani Choquepuma, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, fue quien firmó esta resolución y explicó en la misma que durante la audiencia virtual, realizada en julio, Elio Riera solicitó la reprogramación de la misma, aunque sostuvo que no pudo hacerlo en dicha sesión sino después  porque se "había cerrado el micrófono y la grabación". 

El juez Huayllani aseveró que esto no era cierto y que Riera en realidad no solicitó el uso de la palabra, por lo que le exigió que se rectificara. El abogado lo hizo así, pero luego presentó una recusación contra dicha judicatura por presunta omisión del deber funcional de control judicial, aunque esta fue desestimada. 

"El letrado Riera Garro ha faltado a la verdad. Se ha excusado sin expresar una justificación válida. En el proceso penal no hay un cuadro de intensidad de mentiras que nos permita verificar entre mentiras pequeñas, medias o grandes. La falsedad en si es única y si bien se puede comprender en caso de las personas directamente implicadas como el procesado (a) y agraviado (a), en los profesionales que ejecutamos un proceso está proscrito y no puede pasar inadvertido", se lee en el documento. 

Según se indica en la resolución, "la suspensión es una medida idónea toda vez que en el periodo que dure, el señor abogado deberá recapacitar en su proceder, actualizar la información que maneja y afianzar sus capacidades en la tramitación del procedimiento de sobreseimiento y recalificación conforme al artículo 349.2 del Código Procesal Penal". 

En el documento se ordena la inscripción de la sanción tanto en el Colegio de Abogados de Lima y en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y también pide a la exalcaldesa Silvia Barrera Vásquez presentar un nuevo abogado defensor.

El poder en tus manos

EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización

Informes de Fiscalización revelan que trece congresistas de distintas bancadas habrían vulnerado el principio de neutralidad a favor de sus partidos, actos prohibidos por Ley en periodo electoral. ¿Quiénes son y qué dice la Ley en estos casos? Los detalles, en este informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Elio Riera Poder Judicial

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA