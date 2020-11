Eloy Espinoza-Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. | Fuente: RPP

El magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña se pronunció por el comunicado de la Organización de Estados Americanos, que señala que esta institución debe pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones adoptadas.

En entrevista con RPP Noticias, el magistrado indicó que el TC va a definir en su sentencia la incapacidad moral permanente y que los efectos de esta sentencia no son retroactivos.

“Nuestras sentencias no son retroactivos, pero cada cual para su quehacer político o personal leerá la sentencia y sacará sus conclusiones. Jurídicamente no tiene efectos retroactivos”, indicó.

“Un tribunal no pone ni quita presidentes. El Tribunal Constitucional lo que hace es poner conceptos o aclarar conceptos de la Constitución. Ese es nuestro trabajo. En función de eso viene el quehacer político, social, económico”, reiteró.

Eloy Espinosa-Saldaña indicó que la sentencia que definirá lo que es incapacidad moral permanente surge a raíz del primer pedido de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra.

Dijo que los plazos obligaban a que esperarán hasta el 11 de noviembre para la contestación de la demanda por parte del Congreso y que el siguiente paso es convocar a la audiencia-fijada ya para el 18 de noviembre-y luego resolver la demanda. Estimó que tendrían una sentencia a fines de noviembre o principios de diciembre.

El magistrado del TC recordó que el expresidente Vizcarra no presentó ninguna medida judicial frente al segundo pedido de vacancia. “El señor Vizcarra, por razones que tendrá que explicar, no presentó una segunda demanda, no presentó cautelar, dejó pasar esta segunda vacancia sin presentar absolutamente nada, ni siquiera saludos para el TC, responsabilidad suya”, manifestó.

Asimismo, enfatizó que la sentencia del TC permitirá “definir que es incapacidad moral permanente para que no haya dudas, para que no haya un Congreso que, de una manera, para unos correcta y otros, incorrecta, pueda sacarse a una presidente usando esta formulación a la cual no se ha fijado su contenido”.



