Martín Vizcarra sobre designación de Ántero Flores-Aráoz: “Es como volver al pasado”

Martín Vizcarra acudió hoy a declarar ante el fiscal Germán Juárez Atoche. | Fuente: RPP

El expresidente Martín Vizcarra cuestionó la designación de Ántero Flores-Aráoz como jefe del Gabinete, al considerar que este representa un regreso “al pasado” y un retorno a la “la política tradicional”

En ese sentido, rechazó que Flores-Aráoz, en una de sus primeras declaraciones tras su designación, haya hablado de darle una segunda oportunidad a las universidades que no fueron licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“El señor Flores-Aráoz es como volver al pasado, a la política tradicional. Y vemos que en sus primeras declaraciones dice que se va a permitir una segunda oportunidad a las universidades que no han sido licenciadas. Ya se pone en peligro a la reforma universitaria, a la calidad educativa”, comentó.

Al ser consultado por la entrevista a Manuel Merino en una radio colombiana, en la que el presidente usó la frase “tener al ladrón en casa” al comparar la permanencia de Vizcarra en Palacio, el exmandatario respondió escuetamente: “La respuesta se la está dando al pueblo al señor Merino”.

¿Postula al Congreso?

Martín Vizcarra negó haber tenido un acercamiento con algún partido político, en respuesta a los rumores que lo colocan como candidato al Congreso en los comicios de abril próximo.

“Desde que he salido el día lunes (de la Presidencia), me he dedicado absolutamente a trabajar con mi abogado. No he conversado con ningún partido político en absoluto”, zanjó.

En otro momento, el expresidente cuestionó el desempeño de la Policía Nacional en la represión de las protestas realizadas a nivel nacional contra la vacancia.

“Mientras no haya afectación a los bienes públicos ni privados, tiene que permitirse la manifestación. Hemos visto una Policía agresiva contra jóvenes, universitarios, damas. Esa no es una Policía que nosotros queremos los peruanos”, señaló.

Investigación Lava Jato

El expresidente brindó estas declaraciones antes de ingresar a la sede del Equipo Especial Lava Jato, hasta donde acudió para responder el interrogatorio del fiscal Germán Juárez Atoche.

Vizcarra señaló que el martes pasado dejó en el Ministerio Público su pasaporte y sostuvo que ha pedido que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones.

“No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, dijo.



RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 DURANTE LAS MANIFESTACIONES

1. Cubrirse la cara con más capas de lo posible. Los que vayan a las marchas tienen que usar una cubierta facial: una protección sobre la mascarilla, como una bandana (pañuelo) o algo que les cubra más.

2. Usar protección para los ojos como viseras o lentes para evitar las lesiones.

3. Mantenerse hidratado. El clima ya está comenzando a cambiar. Lleve una botella de agua y manténgase hidratado.

4. Llevar desinfectante de manos. Ponerse gel en las manos por si toca alguna cosa en las marchas.

5. Se recomienda no gritar, en su lugar, lleven letreros y hagan ruidos, pueden ser con objetos, pero tratar de no gritar o alzar la voz, sobre todo si no están bien cubiertos.

6. Tratar de formar grupos pequeños.

7. Ser consciente de la distancia, mantenerse no juntos sino a una distancia de por lo menos dos metros, tratando de que alguien organice y verifique la distancia entre grupos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: