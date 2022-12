La presidenta del Poder Judicial señaló que está de acuerdo con el adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo | Fuente: Andina

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, en diálogo con Enfoque de los Sábados, señaló que la propuesta de adelanto de elecciones es un "clamor popular" en el que el Congreso "tiene una enorme responsabilidad". Por ello, criticó la actitud de "un sector" de parlamentarios que, el día de ayer, viernes, en el Pleno del Congreso, votó en abstención ante dicho dictamen.

"Yo saludo el adelanto de elecciones porque ese es un clamor popular y creo que aquí el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Fundamentalmente, un sector de los congresistas que ayer, según hemos advertido, ha tenido una votación que ha dejado al aire las expectativas sociales de que haya un adelanto de elecciones", sostuvo.

En ese sentido, tal como hoy, en su mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte emplazó a los parlamentarios que se abstuvieron de votar a "definirse", Elvia Barrios señaló que la abstención es "irresponsable".

"Yo creo que una parte de los congresistas tienen que mirar el clamor popular, tienen que escuchar el clamor popular y ser responsables. La presidenta lo ha dicho y yo como ciudadana lo digo: la abstención es irresponsable", refirió.

"Demandas justas deben ser sin violencia"

Por otro lado, la presidenta del Poder Judicial se refirió a los hechos de violencia que se han suscitado en los últimos días en diferentes regiones. Al respecto, consideró que "hay demandas justas" de la población, pero que éstas no deben ir acompañadas de actos vandálicos.

"Hay demandas justas, hay expectativas justas, pero no es justo que se ejercite la violencia. Las demandas pueden ser canalizadas a través de estas mesas de diálogo democrático que se están aperturando con los responsables sociales de cada comunidad", remarcó.

Asimismo, consideró que el reclamo ciudadano de estas regiones es generado porque no se atiende la satisfacción de sus necesidades básicas por parte del Estado.

"Lo cierto es que hay un reclamo de las poblaciones vulnerables. Porque las políticas públicas, en pro de minimizar o erradicar la pobreza no han llegado a esa población que no tiene servicios esenciales, no tiene servicios básicos. Desde los gobiernos regionales, incluso, no han podido ejecutar su presupuesto (…) Los servicios esenciales no llegan a esa comunidad", explicó.

"Lo evidente es que nos hemos olvidado de los más pobres, de los que están abajo. De qué sirve un crecimiento económico, una política neoliberal a ultranza si solo se ve el beneficio de la clase media para arriba y no para abajo. Esa es una brecha que hay que saldar", agregó.