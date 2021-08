Escuchas telefónicas alcanzarían a Fiorella Molinelli con el caso ‘Club de las farmacéuticas’

OBREGÓN LE OFRECE UN PUESTO LABORAL EN LA GERENCIA DE SISTEMAS A SU AMIGO, DEL CUAL ESTARÍA ENTERADA MOLINELLI

Fernando Obregón [FO]: "Te va a llamar la misma tía".



Guillermo Alejos [FA]: "¿Qué tía? ¿La Molinelli?"

FO: "Sí, ella misma".

GA: "Tú dile. Mira tengo buenas ideas para la gerencia de Sistemas".

(...)

Fernando Obregón [FO]: “Porque ya está cerrado el tema ah…”

Guillermo Alejos [GA] (especialista en Sistema): “Bueno, Gracias”

FO: “Lo de la tía, como te digo, ya está definido hace unos meses. Si no que lo han ido aguantando y aguantando porque hemos estado viendo otras cosas. Pero ahora, ya hay que sacarlo”. (…) “Es más, la tía pensaba ir en una plancha presidencial, pero tampoco ya no va a ir. Entonces ya sabemos que se va a quedar, por lo menos, hasta el 28 de julio de 2021. Porque tampoco convenía que te nombre y se quite aquí en octubre”.

GA: “Ja, ja, ja… Claro, claro…”