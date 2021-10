Policía realizó megaoperativo en Arequipa. | Fuente: RPP Noticias

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Contra la Corrupción, realizó el megaoperativo contra la organización criminal 'Los hijos del cóndor' dentro del cual se realizó 35 allanamientos con descerraje, entre ellos a las oficinas del Gobierno Regional de Arequipa, y 10 detenciones -hasta el momento- a funcionarios y servidores públicos.

Se trata de funcionarios del gobierno regional, entre ellos al gobernador Élmer Cáceres, quien habría captado a consejeros regionales para ofrecerles la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas y/o terrenos del Estado con el fin de que no lo fiscalicen y le ofrezcan su apoyo incondicional en todo los contextos funcionales.



"Están manchando su honor, el honor de la familia pero yo sé que esto se va a aclarar. Él no se ha ido a otro país ni fuera de Arequipa, él está dando la cara. Pueden ser investigaciones, pero mientras no haya sentencia, no es culpable", dijo la esposa de Cáceres Llica.

Sobre este caso, el fiscal Omar Tello, coordinador de la Fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, explicó que al detenido gobernador regional de Arequipa se le atribuye el haber conformado una organización criminal al interior de esta institución para, junto con consejeros regionales y personal de confianza, realizar labores ajenas al cargo.

"Frente algunos hechos en el Consejo (regional) para que le presten el apoyo habría entregado ciertas dádivas, incluso habría obtenido a través de testaferros -no precisamente él sino algunos consejeros- algunos terrenos que tendrían un valor determinado con la finalidad de que lo apoyen con las decisiones que se iban a tomar dentro del Consejo", explicó.

"Específicamente son tierras, se habría recibido dinero -3 mil, 10 mil soles- whiskys, con la finalidad de captarlos y que las decisiones que tomara el Gobierno al interior del Consejo regional sean apoyadas y de esta manera comenzar a realizar ciertas actividades que no son nada sanas, incluso hablamos de puestos de trabajo que habían negociado", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el representante del Ministerio Público detalló que las investigaciones por este caso se iniciaron aproximadamente hace un año a raíz de una denuncia de una testigo protegida "que quiso colaborar con la Justicia, confió en el Ministerio Público, trajo elementos de convicción y se generó una serie de actos de investigación".

"Producto de esta investigación se generó toda esta vinculación, la cual fue puesta en conocimiento del juez, quien ha merituado todas estas acciones y ha visto que hay indicios de la comisión delictiva de colusión, de cohecho sobre todo y ha otorgado la medida de detención de 20 personas, entre funcionarios, como también allanamientos de locales", destacó.

Detención por 15 días de 20 personas:

1. Elmer Cáceres Llica, gobernador regional.

2. Santiago Neyra Almenara, presidente del Consejo Regional.

3. Tomas Wuile Ayñayanque Rosas, consejero regional.

4. Jeymi Natividad Flores Quicaño, consejera regional.

5. Ronald Veto Bernal Huarca, consejero regional.

6. Richard Ceferino Cervantes Garate consejero regional.

7. Miguel Sebastián Guzman Hinojosa, consejero regional.

8. Herlyn Ysrael Zuñiga Yáñez, consejero regional.

9. Gregorio Urbano Palma Figueroa, gerente general del GRA.

10. Marcelo Alberto Córdova Monroy, gerente ejecutivo de COPASA.

11. Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres, representante del GRA ante Comisión Anticorrupción.

12. Napoleón Segundo Ocsa Flores, gerente ejecutivo de AUDOTEMA.

13. Javier Eduardo Rospigliosi Vega, gerente de Ordenamiento Territorial.

14. Richard Edgard Calvo Ramos, gerente general de SEDAPAR.

15. Rolando Lopez Chire, funcionario de Ordenamiento Territorial.

16. Augusto Palaco Toro, Jefe de Asesoría Legal.

17. Edwin Wilson Esquivel Alcamora, asesor del GRA.

18. Mario Jacobo Jacobo, presidente de la Asociación Agroindustrial, Pampas Bayas.

19. José Alberto Gómez Oviedo, resguardo policial del Gobernador Regional.

20. Alexander Román Martínez Rojas, resguardo policial del Gobernador Regional.

