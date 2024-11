Exgerente de Obrainsa asegura que entregó un millón de soles en efectivo a Martín Vizcarra por obra Lomas de Ilo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exgerente de la empresa Obrainsa, Elard Paul Tejeda, confesó este lunes haber entregado pagos ilícitos en efectivo al expresidente Martín Vizcarra, ascendentes a un millón de soles. La coima habría sido entregada a cambio de la obra Lomas de Ilo, cuando este se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

Las declaraciones las brindó durante la tercera audiencia del proceso contra Vizcarra Cornejo, que se encuentra actualmente en la etapa de evaluación de pruebas. En ese marco, el testigo indicó que el dinero fue entregado "directamente" al acusado en sobres manila, en dos montos: el primero, de S/400 mil, en enero del 2014; y el segundo, por S/600 mil, en abril de ese año.

“Una vez que el conserje va y cobra el dinero, trae el dinero, me lo entrega (...), una vez que me lo entrega, yo lo guardo en mi caja fuerte. El día que lo tengo que entregar, yo lo sacó de la caja fuerte y lo pongo en un sobre. En este caso, yo lo puse en un sobre, en esos grandes, creo que son A3 (…), meto el dinero, cuando viene el señor Vizcarra ya el paquete lo tenía cerrado y simplemente lo que he hecho es coger ese paquete y entregárselo al señor Vizcarra, en persona”, declaró Elard Tejeda respecto a la primera entrega en efectivo.

Este "pago indebido", según indicó el exrepresentante de Obrainsa, sería resultado de un pacto ilícito entre Vizcarra y la empresa, el cual consistía en el 2 % de la obra, a cambio de "información privilegiada" para obtener el proyecto, cuya adjudicación tuvo lugar en noviembre del 2013.

Noticia en desarrollo.