Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de Sunarp. | Fuente: RPP Noticias

El exjefe de Sunarp Álvaro Delgado Scheelje acudió esta tarde a la sede del Poder Judicial, en el Cercado de Lima, para entregarse a la Justicia por una condena en su contra por su vinculación con la organización liderada por el abogado Rodolfo Orellana.

"Nunca me he ido del país, nunca me he fugado. No he estado escondido, he estado donde paro siempre, lo que pasa es que no me han buscado, que es distinto, y estos días me demoré porque estaba reflexionando y arreglando temas pendientes con la familia y reflexionando sobre la sentencia que me ha condenado que no tiene pruebas", señaló.

El 5 de febrero pasado, el Poder Judicial condenó al exjefe de Sunarp a 6 años y 8 meses de prisión por pertenecer a la organización liderada por Rodolfo Orellana Rengifo. Desde ese momento, se encontraba prófugo.

Por este caso, en enero del año pasado, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción dictó 12 meses de prisión preventiva en su contra. En aquella oportunidad se ordenó su ubicación y captura.

Rodolfo Orellana es acusado de ser cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que cometió irregularidades al registrar solicitudes de inscripción de títulos ante la Sunarp entre 2009 y 2014.