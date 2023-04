Exprocurador anticorrupción ve bastante difícil que Alejandro Toledo pueda variar la prisión preventiva en su contra

Alejandro Toledo deberá comparecer ante la justicia peruana por el caso Interoceánica. | Fuente: AFP

El exprocurador anticorrupción Christian Salas señaló que sería bastante complicado que el expresidente Alejandro Toledo pueda variar la orden de prisión preventiva en su contra por una medida menos gravosa, ya que su actitud ha demostrado resistencia a comparecer ante la justicia. Salas precisó que el exmandatario no solo no ha querido colaborar durante el proceso, sino que ha intentado desprestigiar al sistema de administración de justicia peruano.

"Si Alejandro Toledo pretende que esa prisión no se haga efectiva en cárcel, su defensa tendrá que solicitar la variación de la prisión preventiva por otra medida menos gravosa, que tendría que ser la detención domicialiaria. Para ello tendrá que presentar un escrito ante el juzgado, corre traslado a la Fiscalía, convoca a una audiencia y ahí la defensa va a tener que sustentar por qué se tiene que variar la prisión preventiva por arresto domiciliario, argumentando dos factores claves: enfermedad grave que imposibilita que en un centro penitenciario reciba la atención adecuada y que no exista peligro de fuga, ni obstacilización. Es ahí donde Alejandro Toledo va a tener un problema, porque la actitud que ha estado teniendo no evidencia su disposición para ponerse en manos de la autoridad peruana, más aún si hay argumentos de ataque y de falta de credibilidad a la propia administración de justicia", dijo para RPP Noticias.

"Siempre las medidas coercitivas, en el proceso penal, son provisionales. Siempre es posible variarla. En el caso particular de Alejandro Toledo lo veo bastante difícil. Dando por sentado de que la edad existe y se pueda haber acreditado, el otro factor, el peligro procesal, en el caso de Toledo juega en contra de él. En el peligro de fuga, el antecedente de que se haya ido a Estados Unidos y haya permanecido seis años allá, mostrando una renuencia por la extradición en lugar de someterse, esto juega en contra. Y los argumentos para sustentar la no exradición también van a jugar en contra, porque esos argumentos han sido que tenemos en Perú una justicia extremadamente subdesarrollada, inhumana, carente de todo. Entonces el juez puede pensar que si no cree en las decisiones que voy a tomar, pues tampoco va a acatar mis decisiones. Entonces es posible que se muestre renuente, alegue persecución política y fugue", añadió.

Mandato de prisión preventiva contra Alejandro Toledo

El exprocurador anticorrupción recordó que Toledo Manrique cuenta ya con una orden de 18 meses de prisión preventiva impuesta en 2017 por el juez Concepción Carhuancho en el marco de las investigaciones por el 'caso Ecoteva'.



"Jurídicamente, corresponde que Alejandro Toledo apenas llegue a Perú va a ser remitido al establecimiento penal de Barbadillo, donde ya tenemos a otros dos expresidentes recluidos. ¿Por qué? Porque hay un mandato de prisión preventiva que hoy está vigente. Es la orden que en su momento dictó el juez Concepción Carhuancho en 2017", finalizó.