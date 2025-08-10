Fallo del TC que permite a la Policía conducir la investigación preliminar "va a llevar a espacios de impunidad", señala penalista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"En la práctica, esto va a ser un caldo de cultivo para que las bandas criminales o las organizaciones criminales encuentren un aliento de la PNP", dijo Aleman | Fuente: RPP

El abogado penalista Aaron Alemán advirtió que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que faculta a la Policía Nacional llevar a cabo la conducción operativa de la investigación preliminar podría abrir la puerta a posibles espacios de impunidad y corrupción que podrían ser aprovechados por las organizaciones criminales.

Ello, luego de que el TC declarara infundada una demanda presentada por el Ministerio Público que buscaba la inconstitucionalidad de la Ley 32130, promovida por el Congreso de la República.

"En la práctica, esto va a ser un caldo de cultivo para que las bandas criminales o las organizaciones criminales encuentren un aliento de la Policía Nacional del Perú para que formen parte de la misma como fuerza de un brazo policial", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Y esto va a conllevar a seguramente espacios de impunidad, espacios de candestinidad, pero a su vez también va a ser un caldo de cultivo para la corrupción, que podría lamentablemente sopesar", agregó.

TC exhoró al Ministerio Público y a la PNP a desarrollar protocolos

En tanto, el TC exhortó a la Policía y al Ministerio Público a desarrollar protocolos conjuntos para evitar la superposición de funciones. Sin embargo, Alemán subraya que "la responsabilidad recae en el Ministerio Público para supervisar y controlar las acciones de la Policía, asegurando que no haya excesos ni abusos de autoridad".

La decisión no cambia el procedimiento actual de investigaciones, donde la Policía debe informar a la Fiscalía al recibir una denuncia.

No obstante, existe preocupación por la posibilidad de que malos elementos policiales omitan notificar al Ministerio Público, afectando las investigaciones.