Violencia en el Callao: un hombre fue asesinado a balazos frente a una capilla

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima se encontraba sentada en su motocicleta, cuando fue interceptada por sicarios. La Policía Nacional investiga las causas de este violento crimen.

Callao
00:00 · 01:40
En la escena del crimen, la PNP encontró ocho casquillos de bala y un proyectil sin percutar.
En la escena del crimen, la PNP encontró ocho casquillos de bala y un proyectil sin percutar. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

No cesan los crímenes en el Callao. Un hombre fue asesinado a balazos anoche, frente a la capilla Señor del Mar, en la urbanización Santa Marina Sur, en la provincia constitucional.

Testigos consultados por RPP indicaron que la víctima se encontraba sentada en su motocicleta, aparcada en la puerta de una vivienda; cuando de pronto aparecieron sujetos armados.

Los sicarios interceptaron a su objetivo y abrieron fuego indiscriminadamente; tras lo cual huyeron raudamente.

El hombre, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se certificó su deceso.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

Los peritos encontraron ocho casquillos de bala y un proyectil sin percutar, evidencia de la ferocidad del ataque armado.

Fuentes policiales identificaron a la víctima mortal como Paolo Jonathan de la Cruz Chong, de 40 años.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef); en lo que va del año, se han registrado 125 homicidios en el Callao, con lo que se posiciona como la tercera región con más crímenes en el país, detrás de Lima y La Libertad.

Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

