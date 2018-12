Fiscal Chávez Cotrina: Aún hay 50 fiscales de crimen organizado que no han sido ratificados

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Epecializadas contra el Crimen Organizado, saludó la ratificación de las fiscales del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro, pero señaló que todavía hay 50 fiscales cuya situación no ha sido definida.



"Creo que es una buena medida. Pero falta la ratificación de otros fiscales de crimen organizado, que es lo que más me preocupa en este momento. Tengo a fiscales en provincia que no sale su ratificación y eso es complicado, porque tienen que seguir trabajando", afirmó en entrevista con RPP.

Según dijo, él estaba seguro de que las mencionadas fiscales tenían segura su ratificación y que eso "muestra de que el señor fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] esta respaldando a las fiscales de crimen organizado del Callao".



Falta de espacio

Sin embargo, considera que hay un problema administrativo en el caso de los fiscales que no han sido ratificados aún. "Eso tiene que salir hoy, a más tardar mañana, porque hablamos de más de 50 fiscales que faltan ratificar sus designación", precisó.

"El secretario general de la Fiscalía de la Nación me dijo que [Chávarry] había firmado, pero hasta ahora no tenemos noticias certeras. Me han explicado que no había espacio en El Peruano, que las resoluciones ya están firmadas, pero espero que mañana ya esté; es lo que me explicó el secretario general", dijo en referencia a Aldo León Patiño.

Fiscal Chávez Cotrina. | Fuente: Andina

Fiscales del Callao son ratificadas

Las fiscales a cargo de la investigación de los 'Cuellos Blancos del Puerto', Rocío Sánchez y Sandra Castro, fueron ratificadas en sus cargos. En una resolución firmada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ambas magistradas seguirán ocupando sus puestos todo el año 2019.

Además de las fiscales provinciales, fueron ratificadas también otras cuatro fiscales adjuntas: Giovana Isabel Morales Rivalles, Flor de María Erazo Marín, Rosario Elena García Delgado y Noemí Pilar Bazarán Reyes.



Estas seis plazas del Despacho de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado del Callao se crearon en marzo de 2017 y fueron ratificadas para todo el 2018. En los últimos días, hubo una preocupación respecto a que si las fiscales iban a permanecer en sus puestos para el año 2019.