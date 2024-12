Fiscal de la Nación dispuso investigación preparatoria contra fiscal Pérez Gómez por presunto enriquecimiento ilícito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, informó este domingo que su despacho aprobó el inicio de una investigación preparatoria al fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Según señaló, su despacho dispuso esta medida contra el fiscal provincial titular por una pericia que da cuenta de un presunto desbalance patrimonial. Precisó, además, que al pasar a esta etapa del proceso se realizarán diversas diligencias.

“El Ministerio Público solo tiene que basarse en elementos objetivos y lo que hemos encontrado en dicha carpeta es que hay una pericia, ahora la fase preliminar es para recabar diligencias urgentes necesarias e inaplazables (…) como ya tenemos una pericia que arroja un presunto enriquecimiento, un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa que es la investigación preparatoria”, dijo al dominical Punto Final.

No será apartado de casos

La titular del Ministerio Público indicó que esta nueva etapa no implica una acusación, sino que servirá para obtener más información que pueda ayudar a dilucidar los hechos por los que se señala al fiscal Pérez Gómez, todo con previa intervención judicial.

En ese sentido sostuvo que es necesario precisar el objeto de la pericia, debido a que hay observaciones de la parte denunciada.

Asimismo, la fiscal de la Nación se refirió a la posibilidad de que el fiscal Pérez Gómez sea retirado de los casos que tiene a su cargo. Según explicó, se le mantendrá porque está en su derecho y porque los hechos denunciados no son de “una entidad tan grave” como para solicitar su suspensión o retirarlo.

“Está en su derecho, porque no es de una entidad tan grave, al menos es lo que estimamos, como para solicitar una suspensión o retirarlo del caso, lo cual no correspondería en este estadio, no correspondería”, dijo.

Pedido previo del fiscal

El pasado 25 de setiembre se conoció que el fiscal Pérez Gómez solicitó al despacho del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, el archivo de la investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

"No existe desbalance patrimonial en el análisis de mi situación patrimonial de diciembre de 2011 a diciembre de 2023, pues mis ingresos son lícitos y superiores a mis egresos, con una diferencia como saldo positivo favorable", se puede leer en el documento enviado por Domingo Pérez al despacho de Juan Carlos Villena.

"Solicito respetuosamente, señor fiscal de la Nación, que, concedido el plazo solicitado, permita su honorable despacho disponer el archivamiento del caso", continúa.

El fiscal José Domingo Pérez es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, pues, de acuerdo con un informe pericial contable financiero, no habría podido justificar un incremento patrimonial de 131 mil soles en los últimos años.

Esta investigación no es nueva, ya que en agosto del presente año insistió en su pedido ante el Poder Judicial para que ordene al Ministerio Público el cese de una investigación.