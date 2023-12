Fiscal José Domingo Pérez denuncia actividades irregulares en el despacho de Fiscalía de Derechos Humanos

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, denunció esta noche actividades irregulares en los despachos donde funcionan las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos del Ministerio Público, las cuales están bajo la coordinación de la fiscal superior titular, Marena Mendoza Sánchez.

Según indicó, al promediar las 9:30 p.m., recibió unos mensajes en el que le avisaban que personal de su propia institución estaba realizando “actividades inusuales” en el piso 10 del edificio Wiesse, lugar donde funcionan los mencionados ambientes.

“Yo me encuentro en el mismo edificio, en el sexto piso, al subir al décimo había personal en la oficina de la coordinación de la fiscal Marena Mendoza en una actitud inusual, al parecer”, señaló en la Rotativa del Aire – Edición noche de RPP.

Al respecto, manifestó que dichas personas se encontraban rompiendo documentos y retirándolos en mochilas.

Pide acciones inmediatas

“Había algún tipo de ruido que daba a entender de que había movimiento y cuando me percato había personal que estaba retirando en una mochila bastante pronunciada algunos cuadros y cuando me doy cuenta ya se habían subido al ascensor. Entonces, procedo a tomar fotografías y hacer el oficio para comunicar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción que jefaturaba la doctora Marita Barreto porque ellos son los competentes para tomar algún tipo de acción”, detalló.

Asimismo, advirtió que todos los pisos del edificio cuentan con cámaras de seguridad menos el décimo. “Yo espero que los demás pisos, por donde han salido estas personas, puedan haber las cámaras para verificar lo que yo he verificado, es decir, personas que estaban sacando una mochila bastante abultada”, manifestó.

“La situación de crisis institucional que se está viviendo es gravísimo, yo creo que amerita que se tomen las acciones inmediatas, la Fiscalía en la que me encuentro no es la competente para verificar qué es lo que ha estado ocurriendo en el piso 10. No es usual estos hechos, espero que las cámaras del edificio hayan registrado estas escenas”, añadió.