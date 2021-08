Fiscal Omar Tello rechazó que se quiera mantener investigación a ‘Los dinámicos del centro’ en Junín

El fiscal Omar Tello negó que haya algún interés en mantener el caso en Junín y consideró que "merece" ser investigado en Lima. | Fuente: RPP Noticias

Omar Tello, fiscal superior nacional coordinador para casos de corrupción, rechazó que se busque mantener el caso ‘Los dinámicos del centro’ en Junín.

Esto, luego de que desestimara un pedido de la fiscal Bonnie Bautista, para que la investigación sea asumida por una Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción, de competencia nacional.

Según explicó en Nada está dicho de RPP Noticias, Tello sostuvo que rechazó el requerimiento de la fiscal encargada del caso ‘Los dinámicos del centro’, debido a que no cumplió con la incluir la corroboración de las declaraciones que brindaron los aspirantes a colaboradores eficaces.

Sin embargo, señaló que ya conversó con la fiscal Bonnie Bautisa y que dicha omisión ya fue subsanada. Una vez el informe sea analizado nuevamente, se emitirá un nuevo pronunciamiento sobre el pedido.

“Rechazo tajantemente que no se quiera traer el caso a Lima, es un caso muy importante y sensible que sí merece venir a Lima. Sin embargo, si no se cumplen los requisitos mañana o más tarde vamos a tener que debido a los cuestionamientos regresarlo a Junín”, manifestó.

Buscan proteger investigación

El fiscal coordinador resaltó la importancia de que la admisibilidad de este pedido sea rigurosa, con el objetivo de que más adelante no se pueda perjudicar la investigación por alguna omisión en esta etapa. Agregó que en su despacho tienen el interés de blindar la investigación, a fin de que no tenga ningún vicio.

“Es importante que esta admisibilidad sea bastante rigurosa, porque si no mañana más tarde vamos a tener de repente efectos contrarios que van a perjudicar la investigación”, sostuvo el magistrado.

“Lo que queremos es blindar la investigación de cualquier vicio que pueda afectar posteriormente la continuada de la misma. Entonces hay que ser bastante escrupulosos en esto y es lo que estamos haciendo para no dañar la investigación”, añadió.

Eventual traslado a Lima de fiscal

Sostuvo que si la investigación finalmente pasa a una Fiscalía Supraprovincial tras la sustentación debida de la carpeta, es posible que sea la misma fiscal Bonnie Bautista quien sea trasladada a Lima, pues ya tiene conocimiento del caso.

Tello también explicó que, si bien existe una investigación por lavado de activos vinculada al caso ‘Los dinámicos del centro’, no quiere decir que el despacho que la inició tenga los mismos argumentos que la investigación que realiza la fiscal Bonnie Bautista.

En ese sentido, indicó que el despacho de la fiscal ya remitió información requerida para el desarrollo de esa investigación.

