Fiscal Zoraida Ávalos en Edición Mañana | Fuente: RPP Noticias

La fiscal suprema Zoraida Ávalos indicó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry “no va a poder intervenir” en la apelación que presentaron los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez contra la resolución que los remueve de sus cargos dentro del Equipo Especial.

Asimismo, consideró que toda resolución “es susceptible de ser apelada, mas si la resolución no está debidamente motivada”. En conversación con RPP Noticias, dijo que “el hecho que nunca se haya dado, no significa que no se pueda realizar”.

“Ahora él [Pedro Chávarry] no va a poder intervenir, no podría. Tengo entendido que al haber impugnado la apelación -creo yo - quedaría en suspenso la decisión de la resolución. Como junta tomaremos hoy una decisión”, dijo.

La noche del martes, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez anunciaron que impugnarán la resolución de Chávarry ante la Junta de Fiscales Supremos, integrada por los fiscales: Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza.

La fiscal suprema consideró que tanto Vela como Pérez Gómez estaban haciendo un trabajo efectivo en el caso Lava Jato y que su remoción “afecta la investigación en curso”.

“Estamos a días de firmar un convenio. En esta lucha contra la corrupción estamos todos. Es necesario que en este momento no se presente ningún obstáculo contra la investigación”, dijo.

Zoraida Ávalos es fiscal suprema. | Fuente: Fiscalía | Fotógrafo: DAVID LINAN