Fiscal Frank Almanza: "No tengo ningún interés en asumir el cargo de coordinador del equipo del caso Lava Jato"

Fiscal Frank Almanza, nuevo coordinador del caso Lava Jato. | Fuente: Andina

El fiscal superior Frank Almanza dijo que no tiene interés en asumir el cargo de coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato y que cada vez ve “más remota” esa posibilidad. En entrevista con Ojo Público, indicó que le “apena” la salida del fiscal Rafael Vela.

“Yo no tengo ningún interés en asumir este cargo, eso quiero decirlo de manera categórica. No puedo desacatar la responsabilidad que me encarga el jefe de la Fiscalía, a menos que una situación de fuerza mayor me impida hacerlo. Sin embargo, si la Junta de Fiscales Supremos deja sin efecto esta disposición, yo seré el primero en acatarla”, dijo.

Frank Almanza fue presentado como nuevo coordinador del caso Lava Jato la noche del 31 de diciembre, a vísperas del Año Nuevo, por el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Según detalló al medio, fue convocado por Chávarry Vallejos quien le dijo que quería recomponer el Equipo Especial “tras retirar su confianza” al fiscal Rafael Vela.

Almanza señaló que su relación con Vela “nunca ha sido, ni por asomo, mala”, debido a que ambos han trabajado en la fiscalía de lavado de activos y Vela, en su condición de coordinador, le dio su confianza en la investigación que lleva del caso Sánchez Paredes.

Consultado por qué aceptó esta disposición del Fiscal de la Nación, Almanza contestó que “no puedo dejar de acatar” una decisión de esa naturaleza, porque es “un fiscal de rango inferior”.

“Tampoco estoy en condición de decirle a él por qué retira o no a un fiscal, no podría objetar ni cuestionar. Yo no tengo ningún interés ni he propiciado la salida de Rafael Vela. Es más, no considero que él deba apartarse del cargo, pero esa no es decisión mía. Si usted me pregunta qué opino de su salida, yo debo decir que me apena, que debería haber una continuidad”, manifestó.

Asimismo, señaló que ante el proyecto del Ejecutivo de declarar en emergencia el Ministerio Público, “sería inviable sacar adelante una investigación”. Además, dijo que está evaluando “seriamente” dar un paso al costado y que su decisión será conocida este miércoles.



En otra entrevista que concedió a Perú 21, el fiscal Frank Almanza reiteró que “lo que diga el fiscal de la Nación lo debo asumir” al recordar que el Ministerio Público es una “institución jerarquizada”. Asimismo, descartó que haya tenido alguna injerencia en las actividades Rafael Vela y José Domingo Pérez.

“Yo le dije [al Fiscal de la Nación] que actuaré de una manera que no va a agradar a muchos sectores y sostuvo que se respetaría mi autonomía. Le aseguro que ante la primera injerencia que perciba yo renunciaré. Y lo haré sin salir a decir que cambien al fiscal de la Nación”, dijo.

En otro momento, dijo que “es pura especulación” las afirmaciones sobre un supuesto resquebrajamiento de las relaciones entre la Fiscalía y Odebrecht tras su llegada al cargo. Asimismo, señaló que hoy se reunirá con Vela y Pérez donde les pedirá que le expliquen cómo va la investigación.



Vela y Pérez, removidos de sus cargos

A vísperas de Año Nuevo, Pedro Chávarry removió a los dos principales fiscales que investigan actos de corrupción de la constructora Odebrecht e indagan a cuatro expresidentes, a la líder opositora Keiko Fujimori y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

"He visto necesario dejar sin efecto la designación de Rafael Vela y de José Domingo Pérez", anunció sorpresivamente Chavarry quien dijo haber perdido la confianza en el equipo por "vulnerar el principio de reserva de información" del proceso.

Según Chávarry, el equipo que dirige Vela "no está garantizando la reserva de la investigación" y peca de "falta de rigurosidad", lo que podría afectar el debido proceso.

En reemplazo de Vela, designó al fiscal Frank Almanza como coordinador del Equipo Especial, mientras que el fiscal Marcial Paucar ocupará el puesto de José Domingo Pérez.

La destitución de los dos fiscales más importantes del caso Odebrecht, que llevaban seis meses en el cargo, ocurre una semana después que el fiscal José Domingo Pérez solicitara denunciar al fiscal general Chávarry por encubrimiento y obstruir las investigaciones contra Odebrecht.