Fiscalía afirma que Yenifer Paredes realizaba movimientos de dinero por encargo de primera dama

Lilia Paredes es hermana de Yenifer. | Fuente: Andina

Durante la audiencia de impedimento de salida del país en contra de Lilia Paredes, el fiscal Jorge García indicó que Yenifer Paredes realizaba movimientos de dinero por encargo de la primera dama. De acuerdo con el Ministerio Público, la cuñada del presidente Pedro Castillo depositó el monto de una deuda en la cuenta de la excandidata a regidora en Chota Kely Yolanda Vásquez Chasquibol.

"Los elementos de convicción anexados a nuestro pedido sustentan claramente la existencia de una organización criminal. Además, se ha corroborado que Yenifer (Paredes) hacía movimientos de dinero por encargo de Lilia Paredes cuando depositó dinero para la señora Chasquibol por una deuda que ella tenía en una cuenta de Tacabamba por un préstamo bancarizado", dijo el representante del Ministerio Público.

Por su parte, Benji Espinoza, abogado de la primera dama, remarcó que no existen elementos de convicción para argumentar que la primera dama haya financiado, viabilizado o dado celeridad en la coordinación de actuaciones delictivas. Además, consideró que la Fiscalía busca "construir castillos en el aire" con las declaraciones de Hugo Espino, pues el empresario se contradijo en sus declaraciones.

"Espino no detenido dice una cosa. Detenido y con la hermana detenida, dice otra cosa", preció el jurista.

Para este caso, la Fiscalía de la Nación ha estimado que Lilia Paredes podría pasar entre 8 y 10 años de prisión en caso sea condenada. Mientras tanto, Yenifer Paredes se encuentra actualmente recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos, luego de que el juez Johnny Gómez disctara 30 meses de prisión preventiva en su contra.





Posiciones encontradas

El fiscal Jorge García develó la estructura de la presunta organización criminal supuestamente enquistada en Palacio de Gobierno. De acuerdo con el Ministerio Público, Pedro Castillo estaría a la cabeza, seguido de Geiner Alvarado en su condición de Ministerio de Vivienda. Lilia Paredes sería la coordinadora; Yenifer Paredes, la lobita; y José Medina, el operador.

Uno de los testimonios que soportan la investigación fiscal son los referidos por el empresario Hugo Espino, quien aseguró que Lilia Paredes le pidió comprar un chip telefónico a fin de no ser interceptado. Además, indicó que, producto del accionar criminal, los hermanos Espino Lucana "se habrían beneficiado con estos contratos con una suma de 90 mil soles, por parte de los hermanos Paredes Navarro. Todo ello, en coordinación de Lilia Paredes", precisó.

En cuanto a la defensa, Benji Espinoza remarcó que no existen pruebas para asegurar que Lilia Pareces festinaba las obras. Se refirió a las declaraciones anteriores de Hugo Espino para enfrentarla con las actuales y resaltó su falta de coherencia. Mencionó que existe un "Hugo Espino vs. Hugo Espino".

Espinoza comentó que. si bien la Fiscalía indica que Lilia Paredes habría violado los protocolos de entrada a Palacio de Gobierno, hasta el momento no se ha dicho a cuáles se refiere. Por otro lado, con respecto a los informes de la UIF, remarcó que no son acertados, pues los montos de dinero depositados no concuerdan.



Finalmente, el juez Raúl Justiniano suspendió la audiencia hasta el miércoles 12 de octubre a las 2 p. m. En esta sesión se evaluará la solicitud de impedimento de salida del país en contra de los hermanos de la primera dama, Lilia Paredes.