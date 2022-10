Pedro Castillo advierte que seguirá usando el avión presidencial para viajar con ministros y su entorno familiar

Mandatario quiso vender el avión presidencial en noviembre de 2021. | Fuente: Presidencia

El mandatario Pedro Castillo anunció hoy, domingo 9 de octubre, que continuará utilizando el avión presidencial para viajar al interior del país al lado de sus ministros y su entorno familiar, tras la polémica que se generó por un supuesto viaje irregular de su prófugo sobrino Fray Vásquez, quien habría abordado la aeronave en junio de este año para dirigirse a Chiclayo.

Desde Ayacucho, el jefe de Estado apeló a su discurso de ‘victimización’ y enfatizó en que es el “primer presidente rural” de la historia del Perú. Así, resaltó la importancia del avión presidencial para trasladarlo a él y su comitiva a distintos puntos del país con el objetivo de “llevar desarrollo”.

“Hoy no se quiere que el presidente viaje con su familia ni que use el avión presidencial para bajar a visitar a los pueblos, provincias y llevar desarrollo. Les digo, voy a seguir usando el avión presidencial para bajar a todas las regiones del país con todos los ministros, las autoridades y el entorno de la familia presidencial”, señaló.

Tras minimizar la denuncia del Centro Liber, el portal periodístico que expuso el caso ‘Lay Vásquez’, el mandatario cuestionó que no se hizo el mismo énfasis cuando en el pasado se denunció borracheras en el avión presidencial, en alusión al escándalo del ‘avión parrandero' que protagonizó un grupo de funcionarios ebrios durante una gira oficial durante el gobierno de Alejandro Toledo.



“Debo decirles que no nos van doblegar. Han empezado con la familia, se inventan cosas. Como no tienen otra cosa que hacer, la semana pasada hablaban del avión presidencial, pero ¿qué pasaba anteriormente en las borracheras y otras cosas que se daban dentro del avión presidencial? ¿Por qué no hablaban del avión presidencial cuando se llevaban otras cosas y hasta droga?”, cuestionó.

Volverá a pedir permiso para salir del país

De otro lado, Castillo Terrones anunció que volverá a pedirle al Congreso que autorice su viaje a Europa para cumplir con una serie de actividades protocolares desde el 12 hasta el 18 de octubre. Esto luego de que el Pleno del Parlamento denegara su solicitud inicial para ausentarse del país.

“Debo mostrar mi preocupación por una actitud no coherente del Congreso, porque habíamos agendado salir del país esta semana con la finalidad de asumir un compromiso y arrancar un presupuesto con la FAO para traer el presupuesto para nuestros niños y jóvenes, desgraciadamente nos han negado esa facultad”, expresó.

Es menester precisar que el jefe de Estado brindó estas declaraciones durante la ceremonia por el aniversario 208 de primera jura de la independencia en Cangallo, Ayacucho.

La vez que Pedro Castillo quiso vender el avión presidencial

El 10 de noviembre de 2021, el presidente Pedro Castillo anunció que pondría en venta el avión presidencial como medida de austeridad e invertiría el dinero en salud y educación. A casi un año de su mensaje, al parecer los intentos por vender el Boeing 737-528 no prosperaron y hoy el mandatario resalta que continuará utilizando la aeronave para sus viajes oficiales.

"Anuncio que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y educación de los niños y niñas", dijo aquella vez el mandatario en Ayacucho, tras entregar un informe público sobre sus primeros 100 días de gobierno.

Ese día, Castillo Terrones también señaló que iba a ordenar "que ningún funcionario viaje vía aérea en primera clase" para acabar con los "privilegios de muchos funcionarios públicos".

"En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como un ciudadano de a pie", expresó.