Judiciales Fiscalía asegura que investigación a Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti "no implica criminalizar a nadie"

Fiscalía asegura que investigación a Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti "no implica criminalizar a nadie" | Fuente: RPP

El Ministerio Público aseguró este viernes que la investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti "no implica criminalizar a nadie" por los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo específicos.

A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que "debe quedar absolutamente claro" que los investigados en todo momento están protegidos por el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

"Por ello, investigar no implica "criminalizar" a nadie, ni siquiera al investigado. Solo un juez, tras el debido proceso, puede declarar delincuente a una persona. Tampoco la actividad de investigar comprende un prejuicio, ni una hostilización, ni un intento de recortar derechos, ni favorecer a personas o grupos de personas, ni ningún otro fin espurio", indicó.

El Ministerio Público señala que se debe distinguir entre lo desagradable que pueda ser el estar bajo investigación y de atribuir al ente investigador una intención contraria al ordenamiento jurídico, "cuando éste se limita a cumplir con su rol constitucional".

"Si una persona investigada considera que hace a favor de la sociedad o de la verdad o de la justicia una labor importante, ello no lo hace inmune a una investigación. Los méritos personales que cada uno pueda tener no dan derecho a no ser denunciado", afirmó.

En el documento indica que igualmente es cierto que "nadie tiene derecho a no ser investigado, a menos que la denuncia no reúna las características de la llamada sospecha inicial", según lo términos precisados en el ítem 24.A de la Sentencnia Plenaria Casatoria N.°1.2017/CIJ-433, del 11 de octubre de 2017.

Reacción de José Domingo Pérez

José Domingo Pérez expresó su preocupación por la investigación preliminar que abrió el Ministerio Público contra él, Rafael Vela y Gustavo Gorriti.

"Preocupa el avance en las acciones destinadas a criminalizar a los operadores de justicia y periodistas de investigación en nuestro país", señaló en entrevista con El Comercio.

Para José Domingo Pérez, Fuerza Popular y Keiko Fujimori utilizarán la citada investigación del fiscal supremo Alcides Chinchay para solicitar su "exclusión o cese ante el Fiscal de la Nación, quien se encuentra presionado por las denuncias constitucionales del Congreso".

Nota en desarrollo

📢 #LoÚltimo | Ministerio Público, sobre investigación a Rafael Ernesto Vela Barba, José Domingo Pérez Gómez, Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, Óscar Abraham Nieves Vela y Janet Rocío Talavera Tello, comunica lo siguiente: pic.twitter.com/J1IdB59KIT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 29, 2024