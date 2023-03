Fray Vásquez lleva prófugo 367 días | Fuente: RPP Noticias

El abogado Iván Ramírez, defensor legal del prófugo Fray Vásquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, reiteró que su patrocinado se encuentra en el país y que su recomendación ha sido que no se someta a la colaboración eficaz porque esto implicaría "reconocer su culpabilidad y declarar algunos hechos que involucrarían a otras personas en hechos delictivos".

"Lo que Fray Vásquez ha señalado es que él va a colaborar con el Ministerio Público, con la justicia, pero diciendo la verdad, con las garantías procesales, que es el debido proceso y el derecho a la defensa, los cuales no se han respetado cuando se le ha dictado una prisión preventiva con un sustento muy pobre y elementos de convicción que no han tenido una sospecha muy fuerte", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el abogado de Fray Vásquez precisó en que el sobrino de Pedro Castillo, que lleva prófugo 367 días, solo le comunicó que se encuentra en el territorio nacional, pero no le detalló en qué ciudad se ubica. Además, insistió en que su patrocinado "no se encuentra prófugo, sino a buen recaudo porque se han violado varios derechos procesales".

Asimismo, reconoció que su patrocinado le confirmó que estuvo en la casa del investigado empresario Jorge Hernández Fernández, conocido como ‘El Español', quien anteriormente señaló que a ambos los unía una estrecha amistad. No obstante, el abogado señaló que su patrocinado tendrá que responder más adelante cuánto tiempo permaneció en este lugar, así como otros detalles.

"Son amigos porque se conocen del Callao desde hace buen tiempo. Son amigos, no sé cuál será el grado de amistad que tengan, pero sí lo ha apoyado, hasta estado en su casa y eso no es delito. El señor Fray Vásquez ha estado a buen recaudo en la casa de este señor, pero sin cometer algún delito, no ha cometido algún tipo de irregularidad", dijo.

Fray Vásquez se encuentra en el país



El miércoles pasado, el abogado de Fray Vásquez Castillo, prófugo de la justicia desde hace más de un año, reveló que el sobrino de Pedro Castillo se encuentra en el país. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva de 36 meses por presunta colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado por el caso Puente Tarata.

"Desconocía el paradero de mi cliente, sin embargo (hace unos días) él me ha confirmado que se encuentra en el país", dijo a Ampliación de Noticias.

No obstante, Ramírez descartó que Fray Vásquez tenga intención de entregarse a la justicia en el corto plazo, mientras el Ministerio Público no corrija imputaciones en su contra que la defensa considera infundadas.

El abogado dijo que la estrategia jurídica en favor del sobrino del ahora encarcelado exmandatario implicó un acercamiento a la fiscalía para solicitar la corrección, pero ese intento "lamentablemente no ha sido positivo".

"Es por eso que Fray ha decidido, por el momento, no ponerse a derecho; mientras se siga investigando con pocos elementos de convicción, ha quedado descartada esa posibilidad", dijo

"No descartamos que se entregue a la Fiscalía, pero con las garantías" procesales correspondientes, agregó.

Ramírez cuestionó que se impute a su defendido por el hecho de haber coincidido con el empresario Zamir Villafuerte -colaborador eficaz en el mismo caso- en Palacio de Gobierno, y no haber corroborado ese vínculo a través de los registros de las cámaras de videovigilancia de la casa presidencial o si Fray Vásquez ingresó "solo para hablar temas familiares con Pedro Castillo".

De otro lado, el abogado dijo que no le consta que el sobrino de Pedro Castillo haya permanecido oculto por varios meses en la casa de Jorge Hernández Fernández 'El Español' en La Molina como lo aseguró este último.

