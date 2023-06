García Belaúnde: "OSCE ha dado el visto bueno a muchas empresas fraudulentas porque permite todo"

Judiciales El exparlamentario dijo que el OSCE "no revisa absolutamente nada y permite todo"

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre las presuntas irregularidades que denunció la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, en el otorgamiento de la buena pro al consorcio Piura - Castilla para una obra de agua potable y alcantarillado en dicha región.

Al respecto, el dirigent de Acción Popular consideró que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene responsabilidad en esos hechos al haber dado "el visto bueno a muchas empresas fraudulentas".

"La OSCE no ha hecho casi nada. Yo creo que el OSCE también es el problema, no solo el MTC. Porque debería vigilar y supervisar más y no lo hace. Debería hacer cruce de información para detectar las empresas que cambian de nombre", indicó.

"(Esas empresas) no cambian sus directivos, ni abogados, ni direcciones, ni accionistas, pero son empresas diferentes y, por eso, pueden seguir trabajando con el Estado cuando los que hacen la ‘trafa’ son los operarios de las empresas", agregó.

García Belaúnde consideró que "los operarios" "siguen siendo los mismos hasta ahora "y no se les inhabilita, no se les tacha".

"Ese es el problema del OSCE, que no revisa absolutamente nada y permite todo, sospechosamente", resaltó.

En ese sentido, señaló que el organismo debe "ser reformado" porque "ha dado el visto bueno a muchas empresas fraudulentas".

"El OSCE ha dado el visto bueno a muchas empresas fraudulentas, incluso a empresas en época de (Rodolfo) Orellana. El OSCE tiene una larga historia de muy mala ejecución y muy poca efectividad. Yo creo que el OSCE merece ser reformada", puntualizó.

"Empresas chinas reemplazan a Odebrecht"

Por otro lado, el exlegislador consideró que, "tras la caída de Odebrecht", las empresas chinas intentan ocupar ese espacio en cuanto a actividades fraudulentas.

"Caída Odebrecht (…), se quedó un gran vacío que están llenando las empresas chinas que llegan a montones, representan al mismo dueño casi todas y que se dividen en 4 o 5 empresas para postular a una serie de obras", sostuvo.

"Se supone que traen dinero, pero no lo hacen. A veces, traen cartas fianza extranjeras que aquí deberían ser revisadas", añadió.

Para García Belaúnde, la llegada de Odebrecht perjudicó a las empresas nacionales que se dedicaban a la construcción.

"En el Perú, hasta la llegada de Odebrecht, los peruanos tenían sus empresas constructoras que se exportaban. Yo recuerdo Flores y Costa que era una gran empresa constructora en el Perú que construía fuera: se fue a Argentina, Chile, Brasil", indicó.

"Pero cuando llega Odebrecht, empieza a hacer sus alianzas con una serie de empresas que las va absorbiendo y liquidando y se hace casi dueña del mercado", subrayó.

En esa línea, el exparlamentario cuestionó la presencia de empresas extranjeras del rubro construcción en el país.

"¿Por qué tenemos que contratar empresas extranjeras que vienen aquí sin conocer a nadie y que se asocian (…) y subcontratan porque ni siquiera tienen infraestructura para contratar?", inquirió.

"Los bancos peruanos, los ministerios o las empresas que las contratan aceptan a veces una serie de facilidades de cartas de garantía que incluso no son peruanas", finalizó.