El exministro renunció al cargo como titular del MTC luego de que el Congreso aprobara una censura en su contra

Geiner Alvarado se encuentra tranquilo y sin temores pese a la decisión del Poder Judicial de dictarle 36 meses de impedimento de salida del país. Así lo aseguró Percy Ipanaqué, abogado del exministro de Vivienda.

"La situación era algo previsible, mi patrocinado se encuentra tranquilo, no le teme a ninguna medida restrictiva, está conforme a lo que se ha dictado por parte del juez, era lo que esperábamos en cuanto a lo que queremos ir colaborando con la justicia y evitar cualquier tipo de peligro proceso o riesgo de fuga. Nosotros estamos conformes, el juez ha dictado esta medida en cuanto se refiere a diligencias preliminares. Recalcó el magistrado de que se trata de sospechas simples", señaló el abogado a RPP Noticias.

Ipanaqué señaló que Geiner Alvarado se encuentra trabajando en consultorias académicas y que pese a la decisión del Poder Judicial su cliente no tiene ninguna medida restrictiva para reunirse con el presidente Pedro Castillo o con algún ministro si así lo decidiera, pero por el momento no tiene previsto ello.

"(Alvarado) está trabajando en consultorias académicas. Como es público ha tenido reuniones con Pedro Castillo. No tiene reuniones pactadas, existe presuncion de inocencia, no tiene ningún impedimento para reunirse con alguien. No tendría por qué descartar o afirmar que se reuna con el presidente o ministros", expresó.

El extitular del MTC fue censurado por el pleno del Congreso hace unos días y por ello presentó su carta de renuncia ante el presidente.

Geiner Alvarado no podrá salir del país

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó hoy 36 meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, actualmente investigado por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.

En su resolución, el magistrado notificó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de la disposición judicial.

“Declarar fundado el requerimiento de impedimento de salida de país por el plazo de 36 meses contra el investigado Geiner Alvarado López”, se lee en el documento.

La Superintendencia Nacional de Migraciones comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que ha realizado el registro de la alerta restrictiva de Geiner Alvarado en los Puestos de Control Migratorio o Fronterizos a cargo de la entidad para evitar que salga del territorio nacional.

Según la tesis de la Fiscalía, Geiner Alvarado habría favorecido la adjudicación irregular de obras públicas a empresas previamente seleccionadas. Estos hechos habrían ocurrido en su calidad de ministro de Vivienda.