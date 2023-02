Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló que "en algún momento" el caso de lavado de activos —caso 'cócteles'— contra la lideresa de Fuerza Popular "se va a archivar" debido a que el juez nuevamente ha pedido a Fiscalía corregir el pedido en la última audiencia del 31 de enero.

"Si es que la Fiscalía tendría o tuviera un caso sólido yo creo que sería fácil, el gran problema es que no lo hay. Yo estoy segura de algo, en algún momento el caso en contra de Keiko Fujimori por lavado de activos se va a archivar", dijo en Las Cosas como Son.

"Y no porque lo diga yo, sino porque llevamos casi dos años de debate en etapa intermedia y lo único que ha quedado evidenciado es que es una acusación que no tiene un argumento sólido en la construcción jurídica y lo que estamos viendo en la última audiencia tampoco ha sido. No se han presentado los medios de prueba conforme lo ordena la ley", agregó Giulliana Loza.

Situación de Keiko Fujimori

La abogada defensora de Keiko Fujimori señaló que el fiscal José Domingo Pérez presentó los delitos en bloque "para todos y por todo" lo cual dentro del ordenamiento procesal penal "es incorrecto e indebido". "En la última audiencia el juez le ha dado nuevamente un plazo y es una cuestión que nosotros advertimos desde el 2021", agregó.

"Lo que corresponde, según ley, que si estás acusándola por cinco delitos, dime cuáles son los medios de prueba por lavado, por organización criminal, por obstrucción a la justicia, falsedad y otro delito", mencionó en Las Cosas Como Son.

Comentó que la audiencia seguirá el 10 de febrero en donde se debería subsanar la observación judicial a la acusación fiscal, sino se aplica "el derecho ponente", refirió Giulliana Loza.

Por otro lado, en declaraciones a La Rotativa del Aire-Edición Noche, Loza confirmó la separación de Keiko Fujimori con Mark Vito, pese que fueron vistos juntos en el aeropuerto hace unos días.

"De hecho ella ya informó también al juzgado los trámites correspondientes. Más allá de la relación que han tenido son padres de dos menores hijas, tienen una relación amical de por medio. [Sobre la foto] Están cumpliendo labores de padres de familia", sostuvo.

La audiencia por el caso Cócteles continuará este viernes 10 de febrero. | Fuente: Andina

Archivan investigación por presunta inducción al voto

Como se recuerda, el día de hoy el Ministerio Público ratificó el archivamiento que habían realizado contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular por el presunto delito de organización criminal e inducción al voto durante las elecciones generales del 2021.

Fue la abogada de la excandidata presidencial, Giulliana Loza, quien compartió el documento en sus redes sociales y aseguró que se archivó "por no existir elementos objetivos que demuestren la consumación de los ilícitos denunciados".

"Esta es una disposición fiscal, una denuncia que nunca debió haber iniciado e ingresado al sistema de justicia penal. (...) Durante estos dos años no solamente los denunciantes no han aportado medios de prueba que sustenten su solo dicho, sino que analizado e investigado el caso no se determine elemento alguno que pudiera dar a que este caso continúe y sea archivado definitivamente", declaró en Las Cosas como Son.