Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La abogada Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, aseguró que la reunión privada que sostuvo la lideresa de Fuerza Popular con Adolfo Castillo, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -cuando este era titular de este organismo- "fue una reunión protocolar, institucional, donde nada indebido, nada ilegal, nada incorrecto se trató".

"Fue una reunión que se dio dentro de un contexto de visita institucional, no hubo nada indebido. Él (Adolfo Castillo) lo que ha afirmado es que fue una reunión insitucional en la cual se trataron temas diversos relacionados a la coyuntura, pero nada indebido, menos algún favoritismo o cuestión que le sea favorable ni al partido ni a la señora Fujimori", insistió.

A su salida del Ministerio Público, Loza destacó que un informe pericial contable elaborado por la Fiscalía concluyó "que no existe desbalance patrimonial para la pareja Villanella-Fujimori". La abogada reconoció que existen aspectos formales que se mencionan en el informe; no obstante, aseguró que estas son "subsanables".

"Lo más importante es que no hay desbalance patrimonial de la pareja Villanella-Fujimori. Para nosotros es un paso muy importante, la verdad se va haciendo paso en este proceso en el que llevamos más de cinco años investigados y está quedando más que claro, no por nosotros, sino por peritos de la propia Fiscalía, que concluyen que no existe desbalance", señaló.

En declaraciones a la prensa, detalló que este informe pericial "analiza todas las finanzas, la contabilidad y el patrimonio" de Fujimori y su esposo. En su opinión, este resultado implica "que la tesis de la Fiscalía en este caso ya no solo está debilitada, sino que encuentra un gran talón de Aquiles porque no va a poder sustentar un desbalance patrimonial".

"Esta es una prueba que abona la tesis de la defensa. Hay temas pequeños que vamos a levantar, pero no inciden en el fondo. Son cuestiones de forma que fácilmente van a ser levantadas por nuestros peritos de parte y que lo vamos a cumplir la próxima semana, pero lo más importante es que la tesis de la Fiscalía se vino abajo porque no hay desbalance", apuntó.

Finalmente, la abogada insistió en que la tesis de la Fiscalía respecto al supuesto aporte de la empresa Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular "no está acreditado", mientras que en el caso de los presuntos aportes de empresarios nacionales, según el propio fiscal, "son fondos de origen lícito, por tanto no estamos hablando de delito alguno".

Asimismo, señaló que Fuerza Popular está a la espera del pedido fiscal para suspender al partido, el cual consideró que "no tiene sustento jurídico". De igual modo, comentó que más adelante podrían solicitar al Poder Judicial permisos para que pueda movilizarse de la localidad donde reside para participar de actividades como parte de su campaña presidencial.

