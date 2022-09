Abogado de Harvey Colchado califica de "delirante" supuesta persecución política del coronel contra Pedro Castillo

Inician proceso administrativo disciplinario contra el coronel PNP Harvey Colchado | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado Luis Naldos, defensor legal del coronel PNP Harvey Colchado, advirtió una posible infracción a la Constitución de parte del presidente Pedro Castillo por la denuncia que interpuso contra el coordinador del Equipo Especial de Fiscales que apoya al Ministerio Público por el allanamiento a Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto.

En entrevista con RPP Noticias, Luis Naldos cuestionó que Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, objetara la diligencia en Palacio de Gobierno pese a que ese operativo tenía una autorización judicial. Agregó que de la notificación que han recibido se desprende que al coronel se le imputan tren presuntas faltas muy graves.

"Una autoridad no puede intervenir en un procedimiento que está en trámite a cargo de otra autoridad. Eso se llama interferencia y está proscrito por la Constitución. La discusión sobre si el mandato judicial se ejecutó correctamente o no, no es posible llevarla a cabo en sede administrativa; además, bajo una autoridad subordinada al Poder Ejecutivo", apuntó.

Las dos primeras imputaciones, explicó el abogado, es el haber ejercido violencia contra personal de la Policía y una supuesta participación en actividades políticas. Además, calificó de "casi delirante" la supuesta persecución política sumida por el coronel Colchado contra el presidente Pedro Castillo.

"El texto de la denuncia es de un tenor realmente desbocado, por decirlo de alguna manera (…) ¿Alguien ha visto en alguna ocasión al coronel Colchado hacer algún tipo de actividad o pronunciamiento de carácter político? De ninguna manera. Esto raya en lo insólito (…) Así está descrita la falta en el glosario de faltas del régimen disciplinario de la Policía", apuntó.

La tercera imputación contra Harvey Colchado es un supuesto abuso de autoridad en el ejercicio de la función por el presunto ingreso a las habitaciones en Palacio de Gobierno. Tras calificar de "anecdótico" este hecho, el abogado dijo que en este punto lo importante es determinar que el oficial dirigía la diligencia y que se hizo en base a un mandato judicial.

"Si esta diligencia fue llevada a cabo por el Ministerio Público con una autorización del Poder Judicial, y estamos hablando de una investigación en trámite, ¿se puede discutir estos temas o cualquier cuestionamiento de la diligencia? No, y por eso decimos que hay una infracción a la Constitución", indicó.

"Acá, más allá del efectivo daño particular o individual al coronel Colchado, de lo que estamos hablando acá es de un tema mucho más grave, que es la interferencia del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de la justicia penal. Yo diría que es una interferencia al ejercicio de los poderes que tienen órganos autónomos, como la Fiscalía y el Poder Judicial", agregó.

La denuncia contra Harvey Colchado



Hace dos semanas se conoció que el presidente Pedro Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, presentó un oficio al Inspector General de la Policía en el que pide que inicie un proceso sancionador que derive en el pase al retiro del coronel Harvey Colchado, jefe del Equipo Especial, por realizar la orden de allanamiento en Palacio de Gobierno.

El mandatario solicitó que se inicie un proceso disciplinario y se abra una investigación contra el coronel PNP Harvey Colchado y que al culminar este, "se imponga la sanción de muy grave, en consecuencia, su pase al retiro de forma inmediata" en cumplimiento de la ley que regula el régimen disciplinario de la Policía.

Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, presentó, además, una queja contra el fiscal Hans Aguirre, a cargo de la diligencia, y el juez Raúl Justiniano, quien ordenó el allanamiento a la Residencia Presidencial que está dentro de Palacio de Gobierno.

En el argumento del pedido presentado por el presidente Pedro Castillo se menciona que el pasado 9 de agosto el coronel Harvey Colchado y otros cinco policías del grupo especial de apoyo a la Fiscalía, acudieron a Palacio de Gobierno para ejecutar una orden de allanamiento, descerraje y registro para detener, además, a Yenifer Paredes.

En este documento se atribuye a Harvey Colchado el "haber vulnerado la inmunidad del presidente" por haber ejecutado la orden de allanamiento descerraje y registro domiciliario con fines de detención e incautación de bienes de la cuñada del jefe de Estado en la Residencia Presidencial que se encuentra dentro de Palacio de Gobierno.

Mediante escrito remitido al Inspector de la Policía, el jefe de Estado demanda que, al culminar este proceso disciplinario, se disponga su pase al retiro de forma inmediata como una "sanción muy grave". En este oficio se remarca que el presidente tiene "material y documentos clasificados como secreto y de seguridad del Estado" dentro de la Casa de Gobierno.

