El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, negó haber agredido físicamente a su esposa, tal como se señala en una denuncia en su contra. Pese a la existencia de un informe del médico legista que acredita los golpes que sufrió, el jefe del Gabinete Ministerial negó haber sido notificado en todas las etapas de este proceso.

En entrevista con radio Santa Rosa, Valer aseguró que, pese a aquella vez su esposa acudió al médico legista y solicitó medidas de protección, "se está enterando recién" de este proceso y señaló que nunca fue notificado de estas diligencias. Asimismo, indicó que "está buscando las pruebas para poder desmentir algunas denuncias".

Tras negar la agresión, el titular de la PCM anunció que buscará presentar documentos a la opinión pública con las pruebas que acrediten su supuesta inocencia. Agregó, que "si me prueban y si todo esto fuera cierto (denuncias en su contra), desde luego mi integridad moral me obligaría a hacerlo ya (renunciar)",

"Pero como esto no es cierto, y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré, tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso de la República gastará", indicó.

Valer Pinto también negó haber agredido a su hija y señaló que la denuncia que le interpuso tras una discusión familiar se debe a que en Francia, país donde su familiar vivió por varios años, la Policía "intermedia en las riñas" entre padres e hijos.

"Esta denuncia está por corroborarse porque yo acabo de enterarme ayer, y que nunca mi esposa en vida me lo dijo y tampoco mi hija, pero ya conversando con ella me explica de que sí había ido a la comisaría aquella vez que yo la había reprendido, le había llamado la atención en casa, y ella pensaba que era igual que la policía francesa porque ellas vivieron allá en Francia desde los 7 años hasta hace 6 años que regresaron a Perú", señaló.

"En Francia normalmente la Policía interviene frente a las riñas de padres e hijos y cuando ella fue (a la comisaría) lo único que hace es contarle a la Policía y el policía le hizo firmar un documento, pero eso es todo", agregó.

Valer Pinto insistió en que nunca fue notificado sobre un expediente de investigación por violencia familiar en el Ministerio Público. Además, cuestionó que una antigua vecina suya que relató episodios de agresión al vigilante del edificio donde vivían y a un agente del Serenazgo no se haya identificado.

"Si fuera cierto lo que la señora dice, entonces mi honor y mi dignidad no valdrían nada para el país y, sobre todo, teniendo un cargo tan importante. ¿Dónde están las pruebas? Si fuera eso, entonces existirá una sentencia. Mi esposa acaba de fallecer hace tres meses y el caso (denuncia por agresión física) es del 2005", indicó.

Finalmente, el ministro señaló que en el caso de su hija (denuncia) "hay una media verdad", mientras que sobre el caso de su difunta esposa "en toda la campaña me ayudó a que yo salga electo, entonces dónde está la violencia contra la mujer".

La denuncia de una vecina

Valer Pinto residió en la zona de San Borja entre los años 2009-2019, por lo cual enfrentó un proceso judicial por desalojo debido a que no pagaba las cuentas.

"Mi amiga me ha contado que el señor, actual premier, tiene un proceso judicial por desalojo, por no pagar, durante todo el tiempo que duró el juicio, que son dos años, no pagó alquileres. El monto asciende a más de 40 000 soles. Se fue sin pagar", contó la fuente.

Según esta vecina, Valer Pinto utilizaba dicho inmueble como oficina de su despacho de abogado y como una ONG, lo cual no estaba permitido en el contrato que había firmado con la propietaria. "El señor se aprovechaba porque era abogado y se las sabía todas", calificó la señora.

"Todos los vecinos estábamos de acuerdo en que el señor se fuera, porque de todo se quejaba, de las bocinas, de los autos. Entre 10 y 15 vecinos firmaron (un documento) para desalojarlo. A todo el barrio nos tenía en zozobra. Daba miedo", agregó.

