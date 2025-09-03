“Se hizo justicia”: hermano de Martín Vizcarra sobre fallo judicial que ordena su excarcelación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Vizcarra, hermano del expresidente, Martín Vizcarra, expresó su satisfacción tras la decisión del Poder Judicial que ordenó la excarcelación de exmandatario, quien se encontraba cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

“Estamos muy contentos, sabedores de que finalmente la justicia hizo lo que corresponde, devolver a Martín Vizcarra su libertad, porque no había forma de permanecer un minuto más en la encarcelación injusta que estaba sufriendo”, señaló en diálogo con RPP.

Mario Vizcarra relató que se enteró del fallo judicial a través de los medios de comunicación, poco después de haber visitado a su hermano en el penal.

“Estuve con él hasta las 3:50 de la tarde, nos despedimos con optimismo, con las ganas de que esto ya termine. Han pasado menos de dos horas y media que ya, finalmente, tenemos esta grata noticia. Lo que importa es que ya Martín está libre y se hizo justicia con él”, manifestó.

Respecto a los temores de una posible fuga, argumento sostenido por la Fiscalía, el hermano del expresidente rechazó tal posibilidad.

“Si los magistrados han considerado que era injusta la prisión preventiva, es porque han evaluado que no hay peligro de fuga. Cuántas veces hemos estado en provincias, en los límites de las fronteras con Ecuador, Bolivia y Chile, y él jamás ha intentado fugarse, ni ha intentado acercarse a alguna embajada buscando protección”, afirmó.

Consultado sobre el futuro político de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra aseguró que su hermano buscará recuperar sus derechos políticos.

“Así como ahora estamos muy contentos por esta decisión del Poder Judicial, pronto estaremos celebrando la decisión de declarar a Martín Vizcarra inocente y también tendremos, pronto, los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que devolverá a Martín sus derechos y volverá a ser libre de poder participar en política y se levantará todas las restricciones impuestas por este Congreso”, expresó.

Contexto judicial

Cabe señalar que la resolución que ordena la inmediata excarcelación de Martín Vizcarra fue emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró fundada en parte la apelación presentada por su defensa legal.

De esta manera, el exjefe de Estado afrontará el proceso penal en su contra bajo comparecencia simple, sin restricciones, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua'.