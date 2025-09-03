Poder Judicial ordena la inmediata excarcelación de Martín Vizcarra

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el expresidente en el proceso que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior emitió este miércoles un fallo que ordena la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva en su contra.

La decisión de la corte se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', en agravio del Estado.

La resolución judicial, emitida por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declara fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.

En su fallo, la sala revocó dicha resolución y ordenó la liberación inmediata del exmandatario, especificando que esta medida aplica “siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad competente”.

El Poder Judicial dispuso que se cursen los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación de Vizcarra y devolvió el cuaderno al juzgado de procedencia para los trámites administrativos.

El expresidente Vizcarra, quien cumplía prisión preventiva en el Penal de Barbadillo, en Ate, presentó su apelación el pasado 29 de agosto. Durante la audiencia, el exmandatario defendió su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa un riesgo de fuga.

“No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, afirmó Vizcarra.

El expresidente también argumentó que ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas durante el proceso y negó haber obstaculizado la justicia.

Según Vizcarra, no existen pruebas nuevas que justifiquen la prisión preventiva, medida que calificó como desproporcionada.

El exmandatario enfrenta investigaciones por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

La Fiscalía había solicitado la variación de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y falta de arraigo. Sin embargo, de acuerdo al fallo conocido hoy, la sala penal consideró que los elementos presentados no justificaban la medida.

Vizcarra cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo en Ate, a donde fue retornado luego de pasar cinco días en el Penal Ancón II tras una cuestionada disposición del INPE. Tras las críticas a esta medida, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció su retorno inmediato a Barbadillo.