¿En qué estado se encuentran 'Lomas de Ilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', proyectos por los que Martín Vizcarra es procesado?

Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, recordó los proyectos 'Lomas de Hilo' y 'Hospital Regional de Moquegua', por los que es procesado el exmandatario Martín Vizcarra y dio cuenta de la situación en la que se encuentran en la actualidad.

"El caso 'Lomas de Hilo' se reabre justamente con el caso del 'Club de la Construcción', donde empiezan a ser colaboradores eficaces todos los empresarios. Dentro de esos empresarios, como Castillo Dibós, por ejemplo, como el señor José Manuel Hernández, que señala claramente que en el caso Lomas de Hilo el señor Vizcarra recibió un millón de soles producto de la coima por haber entregado la buena pro de Lomas de Hilo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Hospital Regional de Moquegua

Respecto del Hospital Regional de Moquegua, Caya precisó que, contrario a las opiniones de especialistas que aconsejaban conservar la estructura, Vizcarra ordenó destruir el antiguo centro médico para construir uno nuevo a fin de, presuntamente, recibir una coima que supera el millón de soles.

"Vizcarra destruye un hospital para edificar uno nuevo cuando la mayoría, inclusive algunos médicos, le sugerían que, dentro de la infraestructura que se tenía, simplemente edificar. El señor Vizcarra decide, hoy sabemos, gastar un poco más, seguramente para recibir esta coima de 1.3 millones de soles para poder realizar todo eso", manifestó.

"El hospital funciona con sus deficiencias dentro de la infraestructura, pero no está liquidado. Existen algunas incoherencias técnicas y económicas que tienen que ser solucionadas, que fueron observadas en su momento por el Ministerio de Economía y Finanzas. Afortunadamente, sí está atendiendo pacientes. No es un proyecto que se ejecutó dentro de la gestión del señor Vizcarra, sino dentro de la gestión del siguiente gobernador regional", aseveró.

Lomas de Hilo

En cuanto a Lomas de Hilo, Caya fue enfático al señalar que es un proyecto que "no sirve", ya que el agua no puede llegar por las tuberías debido a la mala calidad de los materiales con los que se construyó.

"Lomas de Hilo es un caso sumamente crítico, porque tenemos más de 13 años de ejecución de este proyecto, se han invertido más de 580 millones de soles, y al día de hoy es un proyecto que no funciona, no sirve, no se siembra absolutamente nada y no se cosecha absolutamente nada", indicó.

"Porque no llega el agua. Esta tubería que justamente edificó la empresa Obrainsa, cada vez que se abre la compuerta, empieza a fallar y se empieza a salir el agua por todo lado. Entonces usted no puede abrir la compuerta y que el agua transcurra por esos 63 kilómetros de tubería. Por eso es que decimos hoy, cuando se hizo un informe de control por parte de Contraloría General de la República, que había deficiencias técnicas, donde no se había establecido conforme a lo señalado en el expediente técnico", puntualizó.

"Hoy sabemos, gracias a las delaciones premiadas, que al parecer la empresa se ha ahorrado en materiales, se ha ahorrado en personal para pagar la coima al señor Martín Vizcarra Cornejo. Por eso es que decimos que el señor Martín Vizcarra Cornejo es una de las autoridades que más daño le ha hecho a la región Moquegua y también al país", culminó.