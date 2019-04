Corte Suprema anula absolución de Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos. | Fuente: Foto: Andina

Sharmelí Bustíos, hija del fallecido periodista Hugo Bustíos, señaló que para su familia "se aplicó el sentido de justicia" con la decisión de la Sala Penal Permanente de ordenar la absolución de Daniel Urresti por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos y empezar con un nuevo juicio oral.

"Para nosotros como familia es bastante reconfortante la resolución emitida ayer por los jueces supremos en la que ratifica los argumentos que ha llevado a nosotros a introducir un recurso de nulidad pidiendo que se anule la sentencia absolutoria a Daniel Urresti", señaló el diálogo con RPP Noticias.

Para Bustíos recordó que la decisión que absolvió a Urresti se dio en vísperas del cierre de la campaña municipal. En aquel momento, la hija del periodista acusó a la Sala que absolvió al entonces candidato a la Alcaldía de Lima de hacerle un "cierre de campaña de manera perfecto".



"Era clarísimo que había seria intenciones de favorecer no al acusado, sino al candidato, de manera que para mí fue muy indignante porque yo esperaba una sentencia condenatoria porque las pruebas eran contundentes. Que fuese absuelto para mí fue muy doloroso porque no era lo que yo esperaba. No era porque yo lo quería, sino porque las pruebas hablaban por sí solas", señaló la hija del corresponsal de prensa.

Por su parte, Hernán Barrenechea, abogado de la familia Bustíos, destacó que en la resolución de la Sala Penal Permanente se señala que el Tribunal que vio este caso "no ha analizado ni interpretado el sentido de cada uno de los medios de pruebas que se recogen en el expediente judicial". "La norma es clara cuando señala que se debe realizar un análisis conjunto de todos los elementos y, sobre la base de ellos, encontrar el sentido de probanza", explicó.

Nula, Nula, Nula la vergonzosa sentencia que absolvió a Daniel Urresti. Los jueces supremos actuaron con sentido de justicia. No puedo evitar el llanto. Pienso en mis padres, principalmente en mi madre que durante 28 años estuvo buscando justicia. #JusticiaParaHugoBustíos — Sharmelí Bustíos Patiño (@sbustiosp) 12 de abril de 2019