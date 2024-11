Hija de Nicanor Boluarte dijo desconocer paradero de su padre tras llegada de policías a su vivienda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Personal de la División de la Policía Judicial llegó en horas de la tarde del miércoles hasta la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja, a fin de hacer cumplir la orden de captura dictada en su contra tras recibir 36 meses de prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal, en el denominado caso ‘Los waykis en la sombra’.

Fuentes de RPP indicaron que fueron dos efectivos los que se acercaron hasta el inmueble, siendo atendidos por la hija del hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Al ser consultada sobre el paradero de su padre, quien permanece como no habido al no conectarse ayer [martes] a la audiencia de lectura de la resolución del requerimiento fiscal, afirmó no saber nada de él desde hace algunos días.

“No vemos a nuestro padre desde el jueves, no sabemos cuál es su paradero”, habría manifestado la joven.

Los policías -de acuerdo con la versión de estas fuentes- no ingresaron a la vivienda de Nicanor Boluarte y solo se limitaron a entrevistarse con su hija desde la puerta para luego retirarse del lugar.

Abogado de Nicanor Boluarte: “No podemos adelantar un juicio en el sentido de calificarlo como prófugo”

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, reiteró que no sabe el paradero de su patrocinado, sobre quien pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta (sobre el paradero del hermano de la presidenta). No sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que pudo decir es que entiendo que está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y que presenta un claro tinte político”, dijo en conferencia de prensa.

El defensor de Boluarte dijo que la última vez que vio a su patrocinado fue el domingo, cuando coincidieron “en la audiencia virtual que nos conectamos por la mañana”. “Es la última vez que he tenido contacto con el señor Boluarte”, sentenció.

El abogado cuestionó la orden de 36 meses de prisión preventiva, al indicar que Nicanor Boluarte presentó “senda documentación” que acredita sus arraigos.