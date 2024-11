Policía Judicial llegó a la casa de Nicanor Boluarte luego de que se dictara prisión preventiva en su contra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicanor Boluarte continúa no habido. La Policía Judicial llegó este miércoles hasta su casa ubicada en San Borja, pero los efectivos no lo encontraron dentro del inmueble.

RPP estuvo en el momento en el cual los agentes ingresaron a la vivienda, pero fueron atendidos por la hija del investigado por el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

El Poder Judicial dictó ayer 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz, Jorge Chingay y Zenovia Herrera. Todos investigados por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Richard Concepción Carhuancho, juez que ordenó la medida, también notificó a las autoridades pertinenes que inicien la ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte. Este no se hizo presente presencial o virtualmente desde la audiencia del lunes 18 de noviembre. Incluso su propio abogado, Luis Vivanco, manifestó que no podía ubicarlo ni contactarse con él.

El juez determinó que Nicanor Boluarte no acreditó arraigo domiciliario ni laboral, lo que representa un riesgo para las investigaciones en el caso.

Abogado desconoce su paradero

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, manifestó también que no tiene ninguna comunicación con su cliente y que prefiere no saber su dirección en estos momentos. Además, señaló que no puede condicionar a su defendido la decisión de entregarse o no a la justicia.

"La verdad de las cosas es que yo no tengo contacto con él desde hace unos días. Hay un tema entre abogado y cliente y prefiero no saberlo, además para evitar especulaciones o que se creen articulaciones de encumbriento y esa serie de cosas que no corresponden", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Vivanco estimó que si el Poder Judicial rechaza el recurso de apelación que presentarán para conseguir que se revoque la prisión preventiva, puede optar por otras vías legales.

Policía Judicial llegó hasta la casa de Nicanor Boluarte luego de que se dictara prisión preventiva en su contra