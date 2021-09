Hijo de Hugo Bustíos declaró en audiencia contra excandidato Urresti. | Fuente: RPP Noticias

El hijo del fallecido periodista Hugo Bustíos, Hugo Bustíos Patiño, declaró este martes como testigo en el juicio que le sigue al excongresista Daniel Urresti por el asesinato de su padre, ocurrido en Ayacucho en 1988; indicando que la persona que informó a su familia sobre lo ocurrido les dijo que los responsables fueron los militares.

En su declaración ante la Sala que lleva a cabo este juicio, Bustíos Patiño contó que el 24 de noviembre de 1988 él acompañó a su padre en dos viajes que hizo para reportear sobre el asesinato de una mujer y su hijo; y que fue testigo de cómo los militares le impidieron tomar fotos y amenazaron con dañar su cámara.

Posteriormente, Bustíos Patiño indicó que su padre volvió a salir para intentar reportear este hecho pero que esa vez ya no lo acompañó, y que luego se enteró de su asesinato por un conocido de la familia que les dio la noticia y que les indicó que los responsables habían sido los militares.

"Recuerdo que esa persona que entró a casa intempestivamente gritando, cuando dan la noticia nosotros empezamos a llorar, a entrar en desesperación, tal es así que tuvimos que salir todos de casa porque había un movimiento en la calle, las personas se habían enterado de lo sucedido. Mis familiares, incluida mi madre, tuvo que partir a la zona del atentado. "Él desde un primer momento dijo que eran los militares (…)", relató.

La tesis de la Fiscalía es que Daniel Urresti fue autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos y que el asesinato fue cometido por militares; mientras que en sus declaraciones Daniel Urresti y su defensa han atribuido el asesinato a Sendero Luminoso.

Como se recuerda, que la Fiscalía pide 25 años de prisión para Daniel Urresti, a quien acusa de haber ordenado a subordinados suyos en la base militar de Castropampa el asesinato de Hugo Bustíos tras haber recibido él mismo una orden de otro superior y tras haberlo señalado como un colaborador de Sender Luminoso.

El juicio continuará el próximo jueves 23 de septiembre a las 09:00 a.m. con el interrogatorio a dos testigos más.

Daniel Urresti dice que no sabía que Hugo Bustíos era periodista

En una anterior audiencia, realizada el mayo pasado, el excongresista Daniel Urresti aseguró que no sabía que Hugo Bustíos realizaba una labor periodística en 1988 cuando fue asesinado en Huanta y cuando él era oficial de inteligencia en una base contrasubversiva del lugar.

Antes las preguntas del fiscal Luis Pinto, moderadas pro la juez María Apaza, Daniel Urresti aseguró que no conoció a ningún periodista y que no sabía que se hacía periodismo en Huanta, y que tener conocimiento de esto no era parte de su labor de inteligencia en la base contrasubversiva de Castropampa. Según él, se enteró de que Bustíos estaba asociado al periodismo luego de su muerte y de las denuncias periodísticas al respecto.

"De la única persona que yo he sabido después que era asociado a la prensa es el señor Hugo Bustíos, en su momento yo pensaba que era una autoridad (...) No sabía que había periodistas en Huanta. No sabía que existían periodistas", indicó.

En otro momento, el fiscal le preguntó al acusado Daniel Urresti qué hacía cuando le llegaba información de inteligencia que alguien en un caserío de Huanta estaba vinculado al terrorismo, ante lo cual Daniel Urresti aseguró que nunca le llegó una información de este tipo.

"Jamás recibí una información que me diga que en este caserío tal es militar, tal es mando político o tal es terrorista. Jamás recibí esa información. La información que en algún momento recibí era sobre los movimientos de los terroristas de la fuerza local", mencionó.

