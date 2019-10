El abogado Humberto Abanto dijo que la Fiscalía se deja llevar "por pasiones" y negó vínculo con Odebrecht. | Fuente: RPP Noticias

El nombre del abogado Humberto Abanto resonó este martes, luego de que el Ministerio Público solicitara 36 meses de prisión preventiva en su contra y un grupo de abogados involucrados en arbitrajes a favor de la constructora brasileña Odebrecht.



“Yo particularmente no tengo ningún problema por responder por mis actos (…) No voy a permitir que, por una exacerbación de la pasión en el Ministerio Público, me lleven a este tipo de extralimitaciones”, dijo en Nada está dicho por RPP.



Abanto negó tener algún vínculo con la constructora Odebrecht y dijo que las Fiscalía se está basando en “oídas” para acusarlo.



“El señor Calderón Rossi le entrega más de 300 mil dólares el señor Álvarez Pedroza. Y según el señor Calderón Rossi, el señor Álvarez Pedroza dice que me entregó a mí una tercera parte de esos 300 mil. Eso es falso”, afirmó.



Señaló que esta afirmación dada por un colaborador eficaz del Ministerio Público es errónea, ya que previamente, “el señor Álvarez Pedroza relató que nos conocimos en ese arbitraje. Yo no conocía al señor Calderón”.



Otra acusación de la Fiscalía es que, con el supuesto dinero recibido de Odebrecht, Abanto compró un departamento en Miraflores. “Ese departamento lo compré con un crédito del Banco Continental. No hay el cuento de que yo compre un dinero con el dinero mal habido. Lo que yo he hecho es comprar un departamento con un crédito hipotecario”, afirmó.



Por ello, consideró que es injusto que se solicite una prisión preventiva de 36 meses en su contra con estas pruebas. “No creo que (el juez Chávez Tamariz) dé prisión preventiva con esto”, sostuvo.