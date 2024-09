Informes de Fiscalía confirman autenticidad de comunicaciones entre ministro José Santiváñez y capitán PNP Junior Izquierdo, según Panorama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos informes forenses oficiales del Ministerio Público indican que las conversaciones por WhatsApp entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, son reales y sí ocurrieron, según el dominical Panorama.

Se trata de pericias realizadas a dos teléfonos celulares de Junior Izquierdo por orden del Poder Judicial. Para ello se utilizó el software Cellebrite, que permite la extracción del contenido de los equipos móviles.

Esta herramienta forense permitió la extracción de una conversación entre Santiváñez e Izquierdo, en la que el actual ministro le comunica que está próxima su llamada para asumir el Ministerio del Interior y le pide que hable con “René”, nombre utilizado por Harvey Colchado como agente encubierto.

“Amigo, ya me llamaron de Casa Grande, por favor, necesito que hables con René, que no me vayan a fregar con los antecesores, tú ya sabes a qué me refiero”, se lee en la conversación.

De acuerdo con el dominical, estos informes de las pericias a los teléfonos del capitán de la Policía Nacional fueron entregados el último miércoles a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Conversaciones son auténticas y "no están adulteradas", señala abogado

Al respecto, José Carlos Mejía, abogado del capitán Izquierdo, indicó a Panorama que el software determinó que las conversaciones del agente policial con el actual ministro del Interior son auténticas y no fueron adulteradas.

“Lo que ha acreditado este software es que la comunicación de este WhatsApp que ha sido extraída de los dos teléfonos celulares de mi patrocinado son fidedignas, son auténticas y no están adulteradas. Es decir, son una comunicación real”, dijo.

En tanto, el ministro Santiváñez se comunicó con el dominical Panorama para señalar que no ha sido notificado de estos informes forenses, los cuales espera sean sometidos a un peritaje. Asimismo, dijo no haber negado que tuvo comunicaciones con el capitán Junior Izquierdo, aunque indicó que algunos de los mensajes difundidos fueron manipulados.