Ingeniera que prestó casa en Surquillo para reunión de 'Los Chiclayanos' se reunió 3 veces con Aníbal Torres, según El Comercio

Según el portal Transparencia, Elizabeth Pérez se reunió en 3 ocasiones con el premier entre junio y agosto de este año

El 20 de agosto del año pasado, en un departamento del edificio ubicado en la calle Palo Blanco 261, Surquillo, se reunieron Salatiel Marrufo, entonces jefe de asesores del Ministerio de Vivienda (MVCS); José Medina, alcalde de Anguía, Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea; y el empresario Abel Cabrera, para recibir información privilegiada, de manera irregular, acerca de un paquete de proyectos, como denunció Elizabeth Añaños, ex viceministra de Vivienda y Urbanismo.

El departamento donde se realizó la reunión, según una investigación de El Comercio, fue prestado por la ingeniera chiclayana Elizabeth Pérez Alarcón, quien lo alquiló por medio de un tercero. Además, pocos meses después, fue contratada en diversos cargos públicos donde se evalúan la ejecución de proyectos de infraestructura.

Este año, según la referida investigación, Pérez Alarcón se reunió hasta en tres ocasiones con el premier Aníbal Torres, luego de ser contratada para brindar servicios en una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Carrera Pública

Pocos meses después de la reunión irregular en el departamento de Surquillo con integrantes del grupo conocido por la Fiscalía como 'Los Chiclayanos', Elizabeth Pérez fue contratada en el Programa Nuestras Ciudades (PNC) del MVCS, donde prestó servicios entre noviembre del 2021 y enero del 2022 por un total de S/24 500.



Luego, en marzo, ingresó a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Ese mes, el entonces titular del sector, Óscar Zea, contrató a Robert López López como coordinador general del "equipo especial" de reconstrucción, un programa creado en 2019 para asesorar a alcaldes y gobernadores respecto a la ejecución de obras en el marco de la reconstrucción por el fenómeno de El Niño costero de 2017.

Apenas López asumió el cargo, siempre según El Comercio, Pérez fue convocada para el monitoreo y evaluación de las obras en ejecución, servicio por el cual recibió S/30 000.

Con Aníbal Torres

Unos meses después, en mayo, Aníbal Torres, ya nombrado premier, recolocó a Robert López como director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), un programa adscrito a la PCM. Para ello, fue destituida Amalia Moreno Vizcardo sin ninguna explicación, algo que ella calificó entonces como una falta de respeto.

"Sinceramente sí, porque creo que no hacía mucha diferencia el hacerme una llamada o llamar al despacho del premier y decirme 'ya no queremos contar contigo'. No hubiese pasado absolutamente nada. Me dirigí por tierra a Tumbes desde Chiclayo para hacer otra actividad de trabajo. Si me hubiesen comunicado ya estaría en Lima entregando el cargo", declaró Moreno esos días en RPP Noticias.

Con Robert López en el cargo, Pérez Alarcón fue contratada con órdenes de servicio en la ARCC. Debido a ello, comenzó a participar en reuniones con el premier.

Según el portal de Transparencia, entre junio y agosto de este año, Pérez se reunió hasta en 3 ocasiones con Aníbal Torres. La primera fue el último 7 de junio, junto a Robert López y Eduardo Canales, responsable de la Oficina de Gestión de Proyectos de la ARCC.

La segunda reunión tuvo lugar al día siguiente, el 8 de junio. El último encuentro se realizó no en la sede de la PCM, sino en la sala Grau del Palacio de Gobierno, en una reunión donde también participó Robert López.

Según El Comercio, Elizabeth Pérez ha recibido por sus servicios en la ARCC al menos S/36 000. Es decir, en lo que va del 2022, en sus distintos contratos en entidades públicas, Pérez Alarcón ha recibido, por lo menos, S/90 500





