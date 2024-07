Jaime Villanueva señala que acudirá a declarar por 'caso Cócteles' y rechaza ser operador político

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Villanueva, exasesor de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró este miércoles que acudirá a declarar si es citado para el 'caso Cócteles' contra Keiko Fujimori y otros, luego de que el abogado de Fuerza Popular señalara en una audiencia de este proceso que lo presentarían como testigo.

En declaraciones a su salida del Ministerio Público, señaló que está obligado a presentarse si es que lo citan, pues dijo que es parte de “la colaboración” que tiene con la justicia. En esa línea dijo que acudirá cuantas veces se le cite.

“Si el Poder Judicial tiene bien citarme, yo acudiré cuantas veces el Poder Judicial o el Ministerio Público me citen para las declaraciones que ellos consideren pertinentes”, manifestó.

Villanueva también rechazó ser un operador político y precisó que si está colaborando con la justicia lo hace para esclarecer todos los hechos en los que tenga información y que puedan servir a las investigaciones en curso.

“Estoy colaborando en el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna, yo quiero recalcar acá que no soy ningún operador político”, añadió.

Pedirán declaración de Villanueva

Durante la audiencia del último lunes por el caso Cócteles, Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, indicó que requerirán la declaración de Jaime Villanueva, a fin de que explique que dicho proceso judicial fue “generado indebidamente”.

“Probaremos que este caso ha sido generado indebidamente y en su oportunidad y estadio procesal ofreceremos como prueba nueva, la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar cómo este caso se inició. Eso es parte de nuestra teoría del caso y de la explicación que ustedes les vamos a dar”, dijo.

No obstante, Luis Capuñay, el abogado de Jaime Villanueva, dijo a RPP que su patrocinado no cuenta con información señalada por la defensa legal de Fuerza Popular. Según dijo, lo expresado por Salas no es 100 % correcto, pues el exasesor de Benavides no cuenta con información relacionada a la “generación” del 'caso Cócteles'.