Caso Cócteles: Jaime Villanueva no cuenta con la información señalada por defensa de Fuerza Popular, afirma su abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Luis Capuñay indicó que será el abogado de Fuerza Popular el que deberá sustentar la pertinencia de la declaración de Villanueva en el caso Cócteles

Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, en diálogo con RPP, indicó que su patrocinado no cuenta con la información señalada por la defensa legal de Fuerza Popular, el abogado Christian Salas Beteta, el día de ayer, en la audiencia del caso Cócteles.

Como se sabe, ayer, lunes, durante una audiencia del caso Cócteles, la defensa legal del partido fujimorista afirmó que presentará a Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como testigo a favor de la organización que representa.

“Vamos a probar algo más, probaremos que este caso ha sido generado indebidamente, y en su oportunidad y estadio procesal, ofreceremos como prueba nueva la declaración de Jaime Villanueva, quien va a explicar cómo es que este caso se inició”, sostuvo Salas Beteta.

Vale resaltar que Villanueva Barreto, en calidad de testigo, ha declarado que la investigación del caso Cócteles, a cargo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, habría sido dirigida por el periodista Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros.

"Jaime Villanueva no cuenta con esa información"

Al respecto, el abogado de Jaime Villanueva indicó que "lo manifestado por el Dr. Salas Beteta no es 100 % correcto", ya que su patrocinado no cuenta con la información señalada por Christian Salas en relación a la "generación" del caso Cócteles.

"Hay una declaración que Jaime Villanueva ha dado en el curso de una investigación a cargo del fiscal Alcides Chinchay que, por la reserva de esta investigación, preferiría no entrar en detalles (...) Entiendo yo, dentro del contexto de lo que ha declarado Jaime Villanueva, que su conocimiento no va en relación al surgimiento del caso. Entonces, si ese es el tema a declarar por el cual va a ser ofrecido por el Dr. Salas Beteta, Jaime Villanueva no cuenta con esa información", sostuvo.

"(Lo) que ofrece Salas Beteta es distinto, él habla de la generación del caso. El caso ya existía, entonces no podemos hablar de una generación del caso porque eso es algo ajeno al conocimiento del señor Villanueva", acotó.

Asimismo, Capuñay resaltó que su defendido "no ha sido ofrecido ni ha sido admitido en su etapa correspondiente como testigo".

"Yo entiendo que lo que está diciendo el Dr. Salas es que dentro de las facultades que establece el Nuevo Código Penal lo va a ofrecer como testigo nuevo o como prueba nueva en juicio, y el ofrecimiento como prueba nueva tiene que estar limitado a que el señor Villanueva o su declaración, para el colegiado, sea útil, pertinente y conducente dentro de lo que es materia de investigación, que es el acto de lavado de activos", explicó.

"Él va a tener que ofrecer la prueba, en juicio oral; el Dr. José Domingo Pérez tendrá la oportunidad de contradecir ese ofrecimiento y será el colegiado el que determinará si es necesario o no que Jaime Villanueva declare en juicio oral", remarcó.

No obstante, manifestó que si el abogado de Fuerza Popular llevó a cabo ese ofrecimiento "debe contar con información de que la declaración de Jaime Villanueva le será útil", pero que, en cuando a la "generación del caso", "vemos que Jaime Villanueva no ha dado declaración en ese sentido".

"Tendría que el Dr. Salas ofrecerlo en ese sentido y tendría que señalar cuál es la pertinencia o cuál es la necesidad de esclarecer eso en un juicio oral en el cual lo que se está debatiendo es la presunta comisión de un delito de lavado de activos", sostuvo.

"Puede ser un tema cuestionable, pero tendríamos que ver cuál es la incidencia de esa conformación del equipo en el desarrollo del caso, y como repito, lo que se analiza en un juicio oral no es la tramitación de la causa sino la responsabilidad del imputado", puntualizó.