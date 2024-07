Ricardo Briceño sobre caso Cócteles: "No participé en ningún tipo de campaña de Keiko Fujimori"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Ricardo Briceño: "No participé en ningún tipo de campaña en favor de Keiko Fujimori"

| Fuente: RPP

El expresidente de la Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, señaló que no participó en "ningún tipo de campaña electoral" en favor de Keiko Fujimori para que se le haya involucrado en el caso ‘Cocteles’, vinculado a aportes financieros supuestamente irregulares para la candidatura presidencial de la lideresa de Fuerza Popular.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, afirmó que hay una "ingente cantidad de pruebas" que demuestran su inocencia tras ser acusado por la Fiscalía de un presunto lavado de activos agravado desde el 2018.



"No participé en ningún tipo de campaña en favor de Keiko Fujimori. La verdad es que yo no sé qué hago en este juicio. Yo no tengo ninguna, absolutamente ninguna, relación con Fuerza Popular. Durante estos años y anteriormente nunca he cruzado palabra o he enviado un correo o me he puesto de acuerdo con alguien de Fuerza Popular para ser miembro de esa organización criminal enquistada en Fuerza Popular. Que dicho sea de paso no sé qué tiene de organización criminal", dijo.

Ricardo Briceño calificó de "alucinante" la acusación del fiscal José Domingo Pérez sobre un supuesto uso de la campaña de promoción de inversión privada de Confiep y de haber engañado a la citada institución empresarial para camuflar aportes de Fuerza Popular.

"Un juicio político"

Ricardo Briceño cuestionó la labor del juez Víctor Zúñiga Urday y al trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por la falta de un control de la hipótesis fiscal en la etapa intermedia y por la falta de revisión de pruebas para excluirlo del caso Cócteles. Para el empresario la acusación fiscal lo convierte en un "chivo expiatorio" para castigar a la clase empresarial.

"Este es un juicio político, este no es un juicio judicial, es un juicio político donde el fiscal Pérez junto con muchas otras personas deben tener una opción política y me ponen a mí como chivo expiatorio porque creo que quieren castigar a la clase empresarial. Para que no participe en política, para que el modelo económico que hemos defendido justamente no sea el modelo que sigue y que continúe en el Perú y que está bajo las reglas de la Constitución y leyes y nos ha traído progreso en los últimos años. Eso no lo quieren. Quieren que este modelo se caiga, quieren que los empresarios no participen y los han asustado y han conseguido sus objetivos", expresó.

Además, Ricardo Briceño recordó que presentó una excepción de improcedencia de acción y solicitó un sobreseimiento del caso que fueron negados por las Cortes Superiores, tanto penal como constitucional, por lo que ahora acude a la Corte Suprema con una excepción de improcedencia de acción y una acción de amparo.