Vicente Walde Jáuregui manifestó que hace diez años no se les sube el sueldo, incluso dijo que los magistrados trabajan por horas extras, lo cual debería ser pagado. | Fuente: Twitter OCMA

El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, tuvo unas comentadas declaraciones respecto a su sueldo, el cual considera que es poco e incluso que merecería un incremento.

En declaraciones a Canal N, Walde Jáuregui refirió que estaba "ganando un líquido de 27 mil soles mensuales" pero que pagaba "un montón en impuestos", por lo que exigió que se le debe pagar más por "ser insuficiente".

"Durante diez años no han aumentado el sueldo, y eso no es correcto. Yo he trabajado en el sector privado. Todos los años incrementa el sueldo porque todos los años se incrementa el costo de vida", dijo el magistrado.

No solo eso. Vicente Walde dijo que los jueces también merecen que les paguen las horas extras. Esto debido a que muchas veces debe llevar sus casos a sus domicilios a fin que liberen el despacho.

"Tienen que llevarse los expedientes a su casa, porque a veces las ocho horas no le alcanza. Tiene que trabajar todos los días, a veces sábado, domingo y feriados para poner al dia su despacho. ¿Qué derecho tendría ese trabajador como cualquier otro? A pedir que paguen horas extras ¿no? y eso hemos pedido que reconozcan ese trabajo", dijo el magistrado.

Pese a las declaraciones que brindó, volvió a pronunciarse, esta vez para cambiar algunos detalles de lo señalado previamente.

"Yo estoy ganando un líquido de 27 mil soles mensuales, ¿cuánto debe ganar uno actualmente? Creo que el sueldo ya se ubicó en un criterio de proporcionalidad adecuado, porque es el más alto en el sector público", señaló.