La congresista Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la República, ofreció una conferencia de prensa para aclarar sus declaraciones brindadas horas antes en las que se refirió al sueldo de los congresistas y a la necesidad de que estos "debían ser sincerados".

"Creo que lo que debe suceder, y vuelvo a insistirlo, es sincerarse el trabajo de remuneración de los congresistas, y que esa remuneración que sea justa para poder desarrollar sus trabajos", declaró desde el Congreso.

De esta manera, Aráoz negó que haya propuesto un aumento de sueldo y que, por el contrario, se intentó atribuirle esta afirmación. "Yo les dije que no estoy promoviendo un aumento, sino sincerar las remuneraciones. Todo lo que estamos recibiendo que esté en el marco de lo que es una remuneración por función congresal", explicó.

Al ser consultada sobre si considera que la cifra que gana actualmente es mucho o poco, Araoz dijo que eso depende del mismo Congreso y de la Mesa Directiva. "No sé si es poco o mucho, yo estoy con mi salario y vivo tranquila, no tengo ningún problema en vivir con mi sueldo", señaló.

Responde a Jorge Castro

En otro momento, la vicepresidenta dio sus descargos luego de que su colega parlamentario Jorge Castro señalara la posibilidad de denunciarla ante la Comisión de Ética por una incidente que ambos protagonizaron sobre los presuntos cobros irregulares por gastos de representación.

"Yo le dije al señor este (Jorge Castro) irresponsable y es verdad que lo dije. Pero otra palabra, como he dicho, nunca la uso, no es una habitual en mi boca. Que me denuncie", dijo tras pedir a sus colegas parlamentarios que trabajen y no se enfoquen únicamente en las críticas.