Jefe de Región Policial Lima niega haber pagado sobornos para lograr un ascenso: "Mi trayectoria ha sido limpia"

El jefe de Región Policial Lima, Roger Pérez Figueroa, rechazó este miércoles entregar "donativos económicos" durante el gobierno de Pedro Castillo para supuestamente conseguir un ascenso irregular tal como señala la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Congreso.

"No, nunca he entregado (sobornos) no los conozco ni me conocen ellos, por eso es que a mi me separaron de la investigación. Yo sé que hay oficiales generales que están en un proceso de investigación, yo estoy fuera", afirmó Pérez Figueroa a los medios de comunicación luego de un operativo.

El jefe de la Región Policial informó que presentará una carta notarial contra el medio de comunicación que difundió esta información aseverando que están "manchando honras".

"El medio tendría que responder porque hace unas horas he presentado una carta notarial para que se rectifiquen porque no es posible que se manchen honras de esa manera. Yo no soy un oficial improvisado, tengo 10 años de coronel y mi trayectoria ha sido limpia, conocen cómo he trabajado. Si estuviese investigado no tendría ningún cargo, ya estuviese inmerso en ese grupo de oficiales", manifestó.

Investigación de la Fiscalía

La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso de la República incluye a Roger Pérez y Jorge Castillo Vargas entre los coroneles que el 2021 habrían realizado "donativos económicos" a favor del entonces presidente Pedro Castillo para ascender en la Policía Nacional.

"Cada oficial que buscaba ascender al grado de general de la Policía Nacional, habría pagado sumas de entre veinte mil a cuarenta mil dólares americanos para obtener su ascenso", indica la acusación.

En el documento se señala que el dinero habría sido recaudado por el suboficial brigadier de la Policía, Jorge Tarrillo Gálvez, entonces miembro de la escolta presidencial y sindicado como "presunto cajero" de la organización criminal.